Klaus mit dem Dosenöffner: Düsseldorf verteidigt Rang drei

Fortuna Düsseldorf hat auf die Siege der Konkurrenz geantwortet und Eintracht Braunschweig im dritten Spiel der "Fortuna für alle"-Kampagne besiegt. Dadurch verteidigten die Rheinländer Rang drei vor dem HSV, Braunschweig rutscht auf den 16. Platz ab.

Fortuna-Coach Daniel Thioune nahm nach dem 0:4 im Pokal-Halbfinale in Leverkusen zwei Wechsel vor. Anstelle von Kapitän Hoffmann, der mit muskulären Problemen kurzfristig passen musste, und Mustapha (Bank) begannen Appelkamp und Vermeij. Für den Angreifer war es der erste Startelf-Einsatz seit Ende Februar.

Braunschweigs Trainer Daniel Scherning wechselte derweil dreimal im Vergleich zum 5:0-Sieg gegen Elversberg. Für die gelbgesperrten Bicakcic und Nikolaou, sowie Gomez, der auf die Bank rotierte, starteten Decarli, Ivanov und Krüger.

Fortuna dominanter - BTSV mit den Chancen

Zu Beginn tasteten sich beide Teams erst einmal ab, ehe die Gäste mit der ersten Chance aufhorchen ließen. In Minute acht prüfte Philippe aus rund 16 Metern F95-Keeper Kastenmeier. Die Fortuna verbuchte mehr Spielanteile, kombinierte sich immer wieder in den Braunschweiger Strafraum, doch der letzte Pass kam oftmals nicht beim Zielspieler an.

Stattdessen nutzten die Gäste ihre seltenen Vorstöße und wären durch Donkor beinahe in Führung gegangen, wäre da nicht erneut Kastenmeier zur Stelle gewesen (19.). Wenige Augenblicke später wurde es dann jedoch auf der Gegenseite richtig gefährlich, Vermeij traf aus zentraler Position den Ball nicht richtig und ließ die die bis dato beste Chance des Spiels liegen (23.). Es ging hin und her und wieder waren es die Braunschweiger, die das erste Tor hätten erzielen können, Krüger setzte seine Direktabnahme knapp vorbei (36.).

Klaus jubelt kurz vor der Pause - Tzolis erhöht

Dann durften die Gastgeber jubeln, nachdem Appelkamp eine Hereingabe von Iyoha entscheidend per Hacke auf Klaus verlängert hatte, der in der 42. Minute sicher zum 1:0 traf. Zur Pause stand eine wegen der spielerischen Dominanz verdiente Führung für die Fortuna.

Nach dem Seitenwechsel - auf Wechsel verzichteten beide Trainer zunächst - hatte Braunschweig zunächst mehr vom Spiel, ehe Krüger bei einem Düsseldorfer Freistoß im Strafraum der Hausherren mit dem Arm an den Ball kam und einen Elfmeter verursachte (53.). Den übernahm Fortuna-Toptorjäger Tzolis, der ansatzlos seinen 18. Liga-Treffer erzielte (55.). Die Gastgeber hatten auch danach alles unter Kontrolle, verpassten bei Appelkamps Versuch die endgültige Entscheidung (65.).

Scherning versuchte von außen einzuwirken, verpulverte schnell seine fünf Wechsel, doch all das sollte nicht helfen. Zwar zielte der eingewechselte Gomez in Minute 78 nochmal knapp vorbei, ehe Amyn sogar noch das Aluminium traf (84.). Braunschweig war um den Anschlusstreffer bemüht, kam ausgenommen kleinerer Möglichkeiten aber nicht mehr entscheidend vors Tor und musste sich somit mit der verdienten Niederlage zufrieden geben.

Die Fortuna eroberte dadurch den dritten Platz zurück, während Braunschweig auf Rang 16 abrutschte. Am 29. Spieltag ist das Niedersachsenderby angesetzt, der BTSV empfängt am Sonntag Hannover (13.30 Uhr). Einen Tag zuvor gastiert Düsseldorf bei Wehen Wiesbaden (13 Uhr).