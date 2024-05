Für die Fortuna wäre es der siebte Aufstieg in Deutschlands höchste Spielklasse. Nach dem Abstieg am letzten Spieltag der Saison 2019/20 verweilten die Düsseldorfer zuletzt vier Saisons lang in Liga zwei, was sich am heutigen Abend jedoch ändern könnte. Um die Bundesliga-Rückkehr zu schaffen, reicht dank der starken Leistung in Bochum sogar eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied.