Bochumer Klassenerhalt im Elfmeterschießen: Uchino schießt in den Düsseldorfer Nachthimmel

Der VfL Bochum wird auch in der Saison 2024/25 in der Bundesliga spielen! Bei Fortuna Düsseldorf egalisierte der Erstligist die klare Hinspiel-Pleite und schaffte den Klassenerhalt im Elfmeterschießen.

Nach dem deutlichen 3:0-Auswärtssieg im Hinspiel nahm Düsseldorfs Trainer keine Veränderungen vor, vertraute stattdessen derselben Startelf. Sein Gegenüber, VfL-Coach Heiko Butscher, musste auf die verletzten Antwi-Adjei und Broschinski verzichten. Was die Anfangsformation der Bochumer anging, wechselte der Interimstrainer dreimal. Anstelle von Bernardo (10. Gelbe Karte), Osterhage und Asano (beide Bank) begannen Oermann, Kapitän Losilla und Daschner.

Schwungvoller Beginn der Fortuna - Hofmann nährt die Comeback-Hoffnungen

Die Fortuna begann sehr schwungvoll und verbuchte schon in Minute eins die erste Großchance. Nach Beros Ballverlust ließ sich Ao Tanaka nicht zweimal bitten und setzte seinen abgefälschten Schuss knapp neben den rechten Pfosten (1.). Es folgten viele Fouls und Unterbrechungen, worunter der Spielfluss zunächst litt und Torraumaktionen äußerst rar waren. Einen Fußtritt von Oberdorf gegen Bero im Düsseldorfer Strafraum ahndete Schiedsrichter Deniz Aytekin nicht, weil der Innenverteidiger im Vorhinein den Ball gespielt hatte (11.).

Im Bochumer Vorwärtsgang war außerdem auffällig, dass Daschner oftmals einrückte und Wittek die linke Seite als Schienenspieler alleine beackerte. Doch aus dem Spiel heraus kamen die Gäste zunächst nicht zu Torgelegenheiten, erst ein Freistoß von Stöger sollte Gefahr bringen. Bei der Flanke des Spielmachers nutzte Hofmann aus, dass er von allen Düsseldorfer Akteuren übersehen wurde und köpfte freistehend vor dem herauseilenden Kastenmeier zur zu diesem Zeitpunkt etwas überraschenden Führung ein (18.).

Danach verdiente sich der VfL aber den Führungstreffer nachträglich und hätte beinahe durch Hofmann den zweiten Treffer erzielt. Aus kurzer Distanz legte sich der Stürmer den Ball aber zu weit vor (22.). Es passierte lange nichts mehr, ehe Schlotterbeck in Minute 41 knapp vorbeiköpfte. Bei Daschners Schuss aus rund 20 Metern schmiss sich Engelhardt noch in den Schuss und verhinderte einen möglichen Einschlag (44.).

Unglaubliche Minuten in Düsseldorf

Nach dem Seitenwechsel scheuten die Bochumer trotz des Zugzwangs zunächst das Risiko und brauchten etwas Zeit, um wieder Torchancen zu bekommen. Erst in der 66. Minute, als Stöger eine wuchtige Flanke vor das Düsseldorfer Tor beförderte, stand erneut Hofmann goldrichtig und brachte die Gäste mit seinem zweiten Treffer dem Comeback noch näher. Weil die Fortuna in der Folge völlig von der Rolle war und in Person von Zimmermann nur zwei Minuten später einen Handelfmeter verursachte (68.), bekam Stöger die Riesenchance, das Hinspiel-Ergebnis zu egalisieren - und tat genau dies (70.).

Seinen Schuss ins rechte Eck konnte Kastenmeier, der ins andere Eck unterwegs war, nicht parieren. Wieder nur wenige Minuten später verhinderte Kastenmeier in aller höchster Not den vierten Gegentreffer, bei Asanos Kopfball streckte sich der Keeper im linken Eck (72.). Danach beruhigte sich die Partie, ehe Asano nochmal in der 89. Minute ein steiles Zuspiel hauchzart verpasste.

Niemiec verpasst die Entscheidung

Knapp verpasst: Jona Niemiec verpasste den Anschlusstreffer, der wohl den Bundesliga-Aufstieg für Fortuna Düsseldorf bedeutet hätte IMAGO/Beautiful Sports

Das Duell ging tatsächlich in die Verlängerung, in der aber bis kurz vor dem Ende nichts passierte. Erst in der 118. Minute bekam Niemiec nochmal die doppelte Riesenchance auf die Entscheidung, drückte die Kugel aber zweimal aus kurzer Distanz nicht über die Linie, Loosli blockte noch entscheidend. Somit musste erstmals seit 1988 ein Elfmeterschießen in einer Bundesliga-Relegation zur Entscheidung über Abstieg, Klassenerhalt oder Aufstieg herhalten.

Dort behielt Tzolis als letzter regulärer Schütze der Fortuna die Nerven und glich aus. Weil danach auch Schlotterbeck, Niemiec und Wittek trafen, lag es an Uchino, Bochum entweder den Klassenerhalt zu bescheren oder seine Fortuna weiter im Spiel zu halten. Der Japaner aber wuchtete den Ball über den Querbalken in den Düsseldorfer Nachthimmel.

Der VfL Bochum krönte somit dieses wahnsinnige Comeback mit dem Klassenerhalt, an den nach der Hinspiel-Pleite nur noch die wenigsten geglaubt haben. Fortuna Düsseldorf hingegen erlebte einen maximal bitteren Abend und verpasste den Aufstieg in die Bundesliga.

Ab dem 2. August rollt der Ball in der 2. Bundesliga wieder, das deutsche Oberhaus startet zwei Wochen später am 23. August.