Düsseldorf-Coach Preußer: Aktiv auftreten, aber nicht zu wild werden

Sieben Spiele sind absolviert, magere acht Punkte hat Fortuna Düsseldorf geholt, sechs davon in der Fremde. Kommen nach dem Gastspiel beim FC Ingolstadt am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) drei weitere hinzu?

Beim letzten Auswärtsspiel in Aue (1:0) jubelte Fortuna-Coach Christian Preußer - auch in Ingolstadt? imago images/Picture Point

Fortuna-Trainer Christian Preußer jedenfalls sieht der Partie positiv entgegen: "Wir haben eine konzentrierte Trainingswoche hinter uns. Unsere Analyse ist abgeschlossen. Es kann also losgehen."

Was er von seinem Team sehen will und was nicht, machte der 37-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor der fünften Auswärtspartie (bisher: zwei Siege, zwei Niederlagen) deutlich: "Wir wollen offensiv auftreten und dort unsere Akzente setzen. Ich möchte, dass wir aktiv sind und das Heft selbst in die Hand nehmen. Wir wollen nicht passiv werden und nur reagieren."

Natürlich bestehe im Spiel seiner Schützlinge noch Verbesserungsbedarf, Preußer spricht die Defizite klar an: "Wir flanken viel, müssen aber vor allem an der Strafraumbesetzung arbeiten. Unabhängig davon, ob wir mit einem oder zwei Stürmern spielen." Allgemein hat sich der Trainer Gedanken über das System gemacht und auch eine Dreierkette in ein mögliches taktisches Kalkül einbezogen, sagt jedoch auch: "Wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viele Dinge ausprobieren und zu wild werden."

Startet Appelkamp? - Kastenmeier bleibt wohl im Tor

In Sachen Personal hat der Trainer "noch ein paar Überlegungen. Die finalen Entscheidungen werden erst morgen fallen". Auch, was den Einsatz von Shinta Appelkamp betrifft, dessen Mitwirken auch von der Belastungssteuerung abhängig sei. Im Tor wird sich wohl trotz der schlechten Performance von Florian Kastenmeier gegen Regensburg (kicker-Note 5) zunächst nichts ändern: "Flo Kastenmeier ist unsere Nummer 1. Das bedeutet aber nicht, dass er unkommentiert Fehler machen kann. Wir sprechen die Dinge klar an, schauen uns alle möglichen Situationen an und analysieren."

Auch in Richtung des 24-jährigen Keepers könnte folgende Aussage gehen: "Gute Trainingsleistungen führen zu Konkurrenzkampf. Wir haben viele Optionen und die Jungs, die nicht spielen, scharren mit den Hufen."

Punkte sind das Allerallerwichtigste. Christian Preußer

Von den bisherigen Vorstellungen seiner Schützlinge zeigt sich Preußer nicht enttäuscht, verdeutlicht allerdings nach dem durchwachsenen Start, wo die Prioritäten liegen müssen: "Punkte sind das Allerallerwichtigste. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht nur mit ordentlichen Leistungen zufrieden geben."