Dürr starke Dritte bei Shiffrins Jubiläumstriumph

Am Wiener "Hausberg" feierte Mikaela Shiffrin ihren insgesamt 80. Weltcup-Sieg im Slalom - und das eindrucksvoll. Paula Moltzan machte den US-Doppeltriumph perfekt. Lena Dürr erreichte einen starken dritten Platz.

"Es war ein bisschen wild", sagte eine sichtlich gerührte Shiffrin nach dem Rennen und zeigte sich fast schon ungläubig von ihrer unglaublichen Leistung - nach ihren Siegen in den beiden Riesenslaloms in den zwei Tagen zuvor hatte die US-Amerikanerin nun den Hattrick perfekt gemacht und am Zauberberg südlich von Wien das mit ihrem 80. Weltcupsieg gekrönt.

Die 27-jährige Ausnahmeathletin erlebt eine Saison sondergleichen. Sie hat nun vier Rennen in Serie gewonnen, allein sechs in diesem Winter, sieben in Semmering - und 50 im Slalom. Sie schaffte damit als erste Alpin-Fahrerin 50 Weltcup-Erfolge in einer Disziplin.

Klar, dass Shiffrin auch auf Rekordkurs ist. In der ewigen Bestenliste fehlen ihr nur noch zwei Weltcupsiege auf ihre ehemalige Teamkollegin und 2019 zurückgetretene Lindsey Vonn (82) und sechs auf den legendären Schweden Ingemar Stenmark (86).

Shiffrin freute sich aber nicht nur über ihre eigene Leistung, sie zeigte sich fast genauso glücklich über den Erfolg ihrer Landsfrau Paula Moltzan, die es erstmals in ihrer Karriere aufs Treppchen geschafft hat. "Es ist schon sehr speziell mit ihr oben zu stehen", meinte Shiffrin.

Dürr beendet Fluch der vierten Plätze

Starke Dritte wurde derweil Lena Dürr, die dank eines beherzten zweiten Durchgangs erstmals in diesem Winter auf einen Podestplatz fuhr - ein tolles Ergebnis zum Jahresausklang für die 30-Jährige. Sie beendete damit auch den Fluch der vierten Plätze. Bei den ersten zwei Slalom-Weltcups dieses Winters im finnischen Levi war die Münchnerin jeweils Vierte geworden - genau wie im Torlauf der Olympischen Spiele von China im vergangenen Februar.

Neben Dürr hatten sich drei weitere deutsche Starterinnen für das Finale qualifiziert. Emma Aicher landete auf Rang 18, Jessica Hilzinger und Andrea Filser erreichten die Plätze 21 und 24.

Kommende Woche geht es im kroatischen Zagreb weiter. Am 4. und 5. Januar stehen dann die nächsten zwei Torläufe auf dem Programm.

Ski alpin, Weltcup in Semmering (Österreich)

Damen, Slalom - Endstand nach 2 Läufen:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:43,26 Min. (49,82 Sek./53,44 Sek.); 2. Paula Moltzan (USA) +0,29 Sek. (50,61/52,94); 3. Lena Dürr (Germering) +0,34 (50,62/52,98); 4. Petra Vlhová (Slowakei) +0,76 (50,83/53,19); 5. Wendy Holdener (Schweiz) +0,90 (50,84/53,32); 6. Anna Swenn-Larsson (Schweden) +1,01 (50,54/53,73); Zrinka Ljutic (Kroatien) +1,01 (51,01/53,26); 8. Ana Bucik (Slowenien) +1,55 (51,46/53,35); 9. Hanna Aronsson Elfman (Schweden) +1,71 (51,57/53,40); 10. Martina Dubovska (Tschechien) +2,07 (52,19/53,14); ... 19. Emma Aicher (Mahlstetten) +3,06 (53,06/53,26); 22. Jessica Hilzinger (Oberstdorf) +3,21 (52,69/53,78); 25. Andrea Filser (Wildsteig) +3,66 (52,98/53,94); Marlene Schmotz (Fischbachau) ausgeschieden (-/-)

Damen, Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 15 von 39 Wettbewerben:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 875 Pkt.; 2. Petra Vlhová (Slowakei) 506; 3. Sofia Goggia (Italien) 470; 4. Wendy Holdener (Schweiz) 445; 5. Lara Gut-Behrami (Schweiz) 371; 6. Corinne Suter (Schweiz) 337; 7. Marta Bassino (Italien) 335; 8. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) 311; 9. Elena Curtoni (Italien) 306; 10. Sara Hector (Schweden) 303; ... 19. Lena Dürr (Germering) 195; 27. Kira Weidle (Starnberg) 149; 48. Emma Aicher (Mahlstetten) 56; 50. Andrea Filser (Wildsteig) 53; 74. Jessica Hilzinger (Oberstdorf) 24; 102. Katrin Hirtl-Stanggaßinger (Schönau am Königssee) 4

Damen, Weltcup-Gesamtwertung Slalom, Stand nach 5 von 11 Wettbewerben:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 425 Pkt.; 2. Wendy Holdener (Schweiz) 370; 3. Petra Vlhová (Slowakei) 280; 4. Anna Swenn-Larsson (Schweden) 260; 5. Lena Dürr (Germering) 195; 6. Hanna Aronsson Elfman (Schweden) 156; 7. Ana Bucik (Slowenien) 150; 8. Sara Hector (Schweden) 131; 9. Leona Popovic (Kroatien) 130; 10. Zrinka Ljutic (Kroatien) 128; ... 19. Andrea Filser (Wildsteig) 53; 28. Jessica Hilzinger (Oberstdorf) 24; 40. Emma Aicher (Mahlstetten) 12