Dürr fällt zurück bei Holdeners zweitem Streich - Elfman von 16 auf 4

Lena Dürr hat auch im vierten Slalom-Weltcup des Winters eine gute Ausgangsposition nicht nutzen können und den erhofften Podestplatz verpasst.

Nach Rang vier im ersten Durchgang rutschte die Münchnerin am Sonntag in Sestriere auf Platz acht und erlebte den nächsten Dämpfer der Saison. Der Sieg ging wie schon in Killington an die Schweizerin Wendy Holdener. Die 29-Jährige hatte lange auf ihren ersten Sieg im Slalom warten müssen, jetzt gab es direkt den zweiten hinterher. Zweite wurde US-Superstar Mikaela Shiffrin mit einem Rückstand von 0,47 Sekunden. Petra Vlhova (+0,70) aus der Slowakei belegte Rang drei.

Auf Platz vier landete überraschend Hanna Aronsson Elfman. Die Schwedin verbesserte sich mit einem enorm starken zweiten Lauf um zwölf Positionen.

Wie schon bei den ersten drei Torläufen der Saison verließ Dürr im zweiten Durchgang der Mut. Vor allem im unteren Streckenteil kurve die Olympia-Vierte viel zu vorsichtig um die Stangen. Der anvisierte erste Weltcup-Sieg lässt auch zwei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft in Frankreich weiter auf sich warten.

Filser knackt WM-Norm

Andrea Filser fuhr mit Platz 15 als zweite Deutsche in die Punkteränge und knackte die nationale WM-Norm. Marlene Schmotz verpasste den Finaldurchgang der besten 30. Emma Aicher verzichtete in Folge eines Infekts auf ihren Start in Italien, Jessica Hilzinger fehlte nach ihrem Sturz am Vortag im Riesenslalom verletzungsbedingt.

Endstand nach 2 Läufen:

1. Wendy Holdener (Schweiz) 1:56,29 Min. (58,75 Sek./57,54 Sek.); 2. Mikaela Shiffrin (USA) +0,47 Sek. (58,84/57,92); 3. Petra Vlhova (Slowakei) +0,70 (58,51/58,48); 4. Hanna Aronsson Elfman (Schweden) +1,05 (1:00,65/56,69); 5. Paula Moltzan (USA) +1,07 (59,61/57,75); 6. Anna Swenn-Larsson (Schweden) +1,13 (59,28/58,14); 7. Zrinka Ljutic (Kroatien) +1,14 (59,58/57,85); 8. Lena Dürr (Germering) +1,28 (59,00/58,57); 9. Mina Fürst Holtmann (Norwegen) +1,94 (1:00,55/57,68); 10. Martina Dubovska (Tschechien) +2,40 (1:00,34/58,35); ... 15. Andrea Filser (Wildsteig) +3,23 (1:00,72/58,80); Marlene Schmotz (Fischbachau) ausgeschieden (1:02,04/-)

Damen, Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 9 von 39 Wettbewerben:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 385 Pkt.; 2. Wendy Holdener (Schweiz) 366; 3. Petra Vlhova (Slowakei) 340; 4. Sara Hector (Schweden) 247; 5. Sofia Goggia (Italien) 245; 6. Corinne Suter (Schweiz) 240; 7. Anna Swenn-Larsson (Schweden) 220; 8. Marta Bassino (Italien) 215; 9. Lara Gut-Behrami (Schweiz) 169; 10. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) 164; ... 14. Lena Dürr (Germering) 135; 30. Kira Weidle (Starnberg) 82; 38. Andrea Filser (Wildsteig) 47; 65. Emma Aicher (Mahlstetten) 20; 72. Jessica Hilzinger (Oberstdorf) 15

Damen, Weltcup-Gesamtwertung Slalom, Stand nach 4 von 11 Wettbewerben:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 325 Pkt.; Wendy Holdener (Schweiz) 325; 3. Petra Vlhova (Slowakei) 230; 4. Anna Swenn-Larsson (Schweden) 220; 5. Lena Dürr (Germering) 135; 6. Hanna Aronsson Elfman (Schweden) 127; 7. Ana Bucik (Slowenien) 118; 8. Leona Popovic (Kroatien) 108; 9. Sara Hector (Schweden) 107; 10. Katharina Truppe (Österreich) 100; ... 17. Andrea Filser (Wildsteig) 47; 32. Jessica Hilzinger (Oberstdorf) 15