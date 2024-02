"Dürfen niemals verlieren": Bicakcic hadert - Scherning bleibt cool

Eintracht Braunschweig hat bei Tabellenführer St. Pauli knapp verloren. Innenverteidiger Ermin Bicakcic (34) war deshalb angefressen. Trainer Daniel Scherning wirkte gelassener.

Im Duell zweier formstarker Teams hat Eintracht Braunschweig knapp bei Tabellenführer St. Pauli verloren. Die Löwen aus Niedersachsen, die knapp über dem Strich stehen und in der Rückrunde nach Hannover 96 und den Kiez-Kickern das beste Team der 2. Bundesliga bleiben, hätten jedoch durchaus einen Zähler mitnehmen können.

Dies sah auch Innenverteidiger Ermin Bicakcic so. Der 34-Jährige, der den BTSV als Spielführer aufs Feld geführt hatte, war ob der zweiten Niederlage aus den vergangenen sieben Pflichtspielen (fünf Siege) enttäuscht. Bei Sky begann der Routinier sein Plädoyer deutlich und meinte: "Das Spiel dürfen wir niemals verlieren."

Wenn du solche Chancen auf Pauli bekommst, muss eine sitzen. Ermin Bicakcic

Bicakcic war damit noch lange nicht fertig und erklärte weiter: "Ich meine, was für Chancen wir hatten in der ersten Hälfte - wenn du solche Chancen auf Pauli bekommst, muss eine sitzen." Die Rede war dabei von den Gelegenheiten, die Thorir Johann Helgason und Robert Ivanov liegengelassen hatten.

Überzahl blieb ungenutzt

Obendrein war Braunschweig wegen einer Gelb-Roten Karte gegen St. Paulis Elias Saad in der zweiten Hälfte lange ein Mann mehr. Chancen spielte sich der BTSV jedoch nicht mehr heraus. Bicakcic regte es "umso mehr auf, dass wir das Spiel verloren haben. Das hätten wir niemals verlieren dürfen", wiederholte der Bosnier abermals.

"Mindestens" ein Remis sei drin gewesen, erklärte Bicakcic. Dessen Trainer Daniel Scherning hingegen rückte das Positive in den Vordergrund. "Wenn man die Jungs hier sieht und auch in den letzten Wochen, dann ist es einfach eine tolle Mannschaft mit viel Herz und Leidenschaft", so der ehemalige Osnabrück- und Bielefeld-Coach.

Scherning "ist überhaupt nicht bange"

Scherning schloss selbstbewusst: "Mir ist vor den nächsten Wochen überhaupt nicht bange. Wir werden Punkte holen." Und natürlich alles geben, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Am Samstag empfängt der BTSV ab 13 Uhr Bundesliga-Absteiger Hertha BSC.