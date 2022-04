"Dürfen nicht zu gierig sein": Tedesco verweist auf die Rückspiel-Stärke

Am Donnerstag empfängt RB Leipzig Atalanta Bergamo zum ersten Duell im Viertelfinale der Europa League. Domenico Tedesco warnt seine Mannschaft vor zu viel Euphorie.

Domenico Tedesco will nicht verhehlen, dass das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen Atalanta Bergamo einen gewissen speziellen Charakter hat. Schließlich ist der Trainer von RB Leipzig gebürtiger Italiener, im Alter von drei Jahren kam er nach Deutschland. Insofern ist Tedesco an der italienischen Serie A besonders interessiert, und dass nun in Bergamo ein Kontrahent aus dem Land seiner Vorfahren der Gegner ist, hat seinen Reiz, aber der 36-Jährige will das Thema auch nicht zu hoch hängen. "Es ist ein Spiel von RB Leipzig gegen Bergamo und kein Spiel Tedesco gegen Bergamo", sagte er im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz am Mittwoch, bei der er die Fragen der italienischen Journalisten in in deren Landessprache beantwortete.

Deutlich wichtiger als die persönliche Komponente sind für den Leipziger Coach bei der Vorschau auf die Partie die sportlichen Aspekte - etwa die Qualität des Gegners oder die Chance, die sich RB bietet. "Wir haben in 180 Minuten die Möglichkeit, uns für die Top vier der Europa League zu qualifizieren, das ist eine richtig gute Geschichte", betonte Tedesco. Doch vor einem eventuellen Halbfinale steht eine nach Meinung des RB-Trainers und auch seines Kapitäns eine sehr hohe Hürde. "Atalanta ist eine sehr robuste Mannschaft", sagte auch Peter Gulacsi, "sie haben schon viele Waffen".

RB will "das Maximum herausholen"

Darüber hinaus habe der momentane Tabellensiebte der Serie A zuletzt vor allem auswärts überzeugende Auftritte hingelegt, weswegen nach Tedescos Ansicht für seine Mannschaft folgendes gilt: "Es ist das erste von zwei Spielen. Wir dürfen nicht die Geduld verlieren und nicht zu gierig sein. Wir müssen die richtigen Situationen abwarten." Und selbst wenn es am Donnerstag gegen Atalanta (18.45 Uhr, LIVE! auf kicker) nicht zu einem Erfolg langen sollte, wäre das noch kein Drama. RB habe im Achtelfinale gegen Real Sociedad San Sebastian gezeigt, dass man ein Weiterkommen auch auswärts klar machen könne, so der RB-Trainer. Nach einem 2:2 im Hinspiel hatten die Leipziger in San Sebastian 3:1 gewonnen.

Gegen Bergamo ist RB auch deshalb sicher kein Außenseiter, dennoch warnt Tedesco vor den Norditalienern, die er als "sehr körperlich" in ihrer Spielweise bezeichnet. "Bergamo hat Bayer Leverkusen zweimal geschlagen", sagte der RB-Coach im Rückblick auf das Achtelfinale. Zudem habe das Team seines Kollegen Gian Piero Gasperini (64) in der Gruppenphase der Champions League, die Atalanta in der Gruppe F hinter Manchester United und dem FC Villareal als Dritter abschloss, "gute Leistungen gezeigt". Trotzdem will RB auch aus der Europa League "das Maximum herausholen" (Gulacsi) und ins Halbfinale einziehen.

Verzichten muss Leipzig nach wie vor Angreifer Yussuf Poulsen (Muskelfaserriss in der Leiste) sowie die beiden Mittelfeldakteure Amadou Haidara (Knieverletzung) und Tyler Adams (Prellung). Letzterer soll im Ligaspiel am kommenden Sonntag gegen die TSG Hoffenheim wieder zum Kader gehören. Dagegen steht Benjamin Henrichs nach überstandenem Magen/Darm-Infekt wieder zur Verfügung.