Düren und Hennef in Torlaune - Fortuna Köln unter Druck

Schlussspurt in der Mittelrheinliga: An der Spitze fuhren Düren und Hennef klare Siege ein und ließen die Meisterfrage weiterhin unbeantwortet. Im Keller wird die Luft für Fortuna Köln II immer dünner.

Fortuna Köln II wird in der kommenden Saison in Liga sechs anstoßen. (Archivbild) IMAGO/Hanno Bode

Warum nicht schon früher? Eine Frage, die momentan sicherlich durch einige Köpfe im Lager von Fortuna Köln schwirrt. Gegen den Tabellenvierten aus Frechen zeigte die kleine Fortuna nach anfänglichen Schwierigkeiten - Dilley hatte Frechen schon in der zweiten Minute in Führung gebracht - einen starken Auftritt und ging in der Folge völlig verdient als Sieger vom Platz. Noch vor der Pause sorgten die Gäste dabei für klare Verhältnisse und drehten die Partie durch die Tore von Iskra (19.) und Wessels (40./45.) zu ihren Gunsten.

Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend in die Hälfte der Fortuna. Frechen warf bei brühender Hitze alles nach vorne, kam im letzten Drittel aber selten zu zwingenden Torraumszenen. Lediglich ein Pfostentreffer von Kardan in Minute 74 hätte es beinahe nochmal spannend gemacht. Als der eingewechselte Jan Peters in der Nachspielzeit dann aber auf 4:1 stellte, war die Partie endgültig entschieden.

Eilendorf wahrt Mini-Chance - Düren und Hennef machen es deutlich

In der Tabelle steht Fortuna Köln II trotz des jüngsten 4:1-Erfolges ganz nah am Abgrund. Sieben Punkte trennen die Mink-Elf vom rettenden Ufer, ein Abstand, der mit Blick auf das dünne Restprogramm der Kölner wohl kaum noch einzuholen ist. Ähnlich wie Köln, darf auch der SV Eilendorf weiterhin hoffen. Gegen den FC Pesch reichte der Mannschaft von Carsten Wissing ein Last-Minute-Treffer von Orestis Kollias, um sich die vollen drei Punkte zu sichern, die im Saisonfinale eventuell noch Gold wert sein könnten. Für Eilendorf besteht nach wie vor die Mini-Chance auf den Klassenerhalt. Fünf Punkte trennen den SVE bei drei Restpartien noch vom rettenden Ufer.

Ein Wunder benötigt am anderen Ende der Tabelle auch der FC Hennef 05, um eventuell doch noch ein Wörtchen im Kampf um die Meisterschaft mitzureden. Zwar ließ der FCH zu Gast beim FC Hürth überhaupt nichts anbrennen und fuhr einen klaren 4:0-Sieg ein, zeitgleich fertigte aber auch der 1. FC Düren den Tabellenfünften Borussia Freialdenhoven mit 7:0 ab - Düren knackte dabei auch die 100-Tore-Marke - und hielt Hennef auf Distanz. Bei sieben Punkten Rückstand und einem Spiel weniger, muss Hennef auf zwei Ausrutscher des Klassenprimus hoffen.

Vichttal und Glesch-Paffendorf robben sich aus der Gefahrenzone

Für den VfL Alfter wird es eventuell auch noch einmal spannend. Nach der 1:3-Pleite beim Tabellendritten Bergisch Gladbach 09 schrumpft der Abstand zum Tabellenkeller auf fünf Punkte. Die Konkurrenz aus Vichttal - 5:2 gegen die Spvg Wesseling-Urfeld - und Glesch-Paffendorf - 2:2 gegen Arnoldsweiler -, hingegen sammelte fleißig Punkte und robbte sich zunehmend aus der Gefahrenzone.

Nichts mehr mit den Abstiegskampf zu tun haben wird der FC Blau-Weiß Friesdorf. Mit einem spektakulären 7:3-Erfolg gegen die SV Deutz 05 brachte die Mannschaft von Thomas Huhn den Klassenerhalt am Freitagabend unter Dach und Fach. Zwar verspielten die Blau-Weißen nach dem Seitenwechsel binnen acht Minuten beinahe eine 4:0-Führung. Als die Gäste in Minute 65 aber auf 3:4 verkürzten, zogen die zuvor schläfrig agierenden Hausherren noch einmal das Tempo an und machten der SV Deutz den Garaus.

Im Tabellenmittelfeld musste der Siegburger SV 04 eine peinliche 0:3-Pleite gegen Absteiger SV 1910 Breinig Breinigerberg hinnehmen. Das Ergebnis dürfte jedoch für beide Mannschaften nicht mehr von großer Bedeutung sein.