Düren siegt im Topspiel - Statovci erneut Matchwinner für Breinigerberg

Der erste Verfolger ist distanziert: Mit einem knappen Erfolg über Bergisch Gladbach behauptet der FC Düren die Tabellenspitze. Punktgleich ist noch der FC Hennef.

Mit einem knappen Heimerfolg über Bergisch Gladbach hat der 1. FC Düren seine Tabellenführung behauptet. Gehörte die Anfangsphase noch den Gästen, entwickelte sich in Folge eine ausgeglichene, wenn auch chancenarme Partie. Das Tor des Tages erzielte dabei kurz nach Wiederanpfiff Wipperfürth mit seinem ersten Saisontreffer: Nach einem Querschläger im Strafraum netzte er eiskalt zum 1:0 ein. Danach kamen beide Teams kaum mehr zu Chancen, Düren verteidigte den Sieg konsequent. Für Bergisch Gladbach war es die erste Niederlage nach zuletzt sieben Erfolgen in Folge.

Punktgleich mit Düren auf Rang zwei steht der FC Hennef, der keine große Mühe mit der Borussia aus Freialdenhoven hatte. 4:0 endete eine Begegnung, in der sich Hennef schon nach neun Minuten und einer Zwei-Tore-Führung klar auf Kurs befand. Okoroafor schockte die Gäste früh mit dem 1:0, nur wenig später legte Dahas wuchtig vom Strafraum das 2:0 nach. Noch vor der Halbzeit stellte Jimenez nach einer Flanke auf 3:0, die zweiten 45 Minuten begannen mit einem von Fäuster verwandelten Handelfmeter zum 4:0. Doch nicht nur offensiv überzeugte der FCH an diesem Tag: Zwar ließ er in Folge der klaren Führung etwas nach, die Spielkontrolle behielten die Hennefer aber über die ganzen 90 Minuten.

Rang vier behauptet die SpVg Frechen: Unter der Woche noch war Gegner FC Hürth in Hennef nicht angetreten, nun hatten die Hürther auf eigenem Platz nach hartem Kampf knapp mit 0:1 das Nachsehen. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Mahessa das Tor des Tages. Hürth rutscht damit unter den Strich. Denn die Viktoria Glesch-Paffendorf schoss sich derweil mit einem 6:0-Kantersieg von Rang 13 auf Rang elf. Daran glauben musste in dieser einseitigen Partie Kellerrivale Spvg Wesseling-Urfeld. Ein Polster auf die Rote Zone konnte sich der VfL Alfter aufbauen, der mit 2:1 gegen Viktoria Arnoldsweiler gewann. Dabei brachte Daescu die Gäste noch mit einem Kopfball mit 1:0 in Front, kurz vor der Pause sorgte Dogan aber per Foulelfmeter für das 1:1. Nach Wiederanpfiff markierte Dogan dann mit seinem zweiten Treffer den späteren Endstand: Nach einer Kopfballablage war er mit dem 2:1 zur Stelle. Mit einer leidenschaftlichen Mannschaftsleistung brachte Alfter den Sieg über die Zeit.

Eilendorf, Fortuna und Breinigerberg holen Kellersiege

Aus dem Fünferfeld, das doch schon recht abgeschlagen den Keller ziert, konnten immerhin drei Teams dreifach punkten. Eilendorf gewann gegen den zuvor punktgleichen SV Deutz mit 2:0, auch wenn es ein etwas glücklicher Arbeitssieg für die Eilendorfer war, hatte Deutz doch unterm Strich mehr vom Spiel. Fortuna Köln II setzte sich mit 3:1 bei Blau-Weiß Friesdorf durch: Nach einem 0:1 zur Pause konnte die Fortuna im zweiten Durchgang die Partie dabei noch drehen.

Eine der Überraschungen des Tages aber war wohl der zweite Saisonsieg für Schlusslicht SV Breinig Breinigerberg, das sich in einem intensiven Duell beim VfL Vichttal nicht unverdient mit 3:2 durchsetzte. Mergim Statovci - letzte Woche noch mit vier Toren Sieggarant beim ersten Saisonerfolg - erzielte einen Doppelpack und avancierte erneut zum Matchwinner. Doch auch Statovcis Kollegen zeigten eine starke Leistung und überzeugten durch mannschaftliche Geschlossenheit. Überschattet wurde der Sieg von der schweren Verletzung von Vichttal-Akteur Jan Rother, der ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Derweil setzte sich der FC Pesch mit 4:3 gegen den Siegburger SV durch - die erste Siegburger Niederlage nach zuvor acht ungeschlagenen Ligaspielen. Zwar starteten die Siegburger nach 1:4-Pausenrückstand - Pesch-Goalgetter Ergün Yildiz war allein für drei Treffer verantwortlich - eine Aufholjagd, konnten sich aber am Ende für die Moral nicht belohnen. Der FCP schafft sich ein kleines Polster auf die Rote Zone.