Düren-Protest abgeschmettert: Trotzdem Fragezeichen für Preußen Münster

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat am Freitag zwar den Protest des 1. FC Düren gegen die 0:2-Wertung der Partie des 30. Spieltags gegen Preußen Münster abgewiesen, komplett sicher hat der Spitzenreiter die drei Punkte aber weiterhin nicht.

Mehr zur REgionalliga West Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Am Samstag will Preußen Münster ein rauschendes Fest feiern, wenn im Regionalliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf II vor rund 12.700 Zuschauern in der ausverkauften Baustelle Preußenstadion der Aufstieg finalisiert werden könnte. Aus eigener Kraft ist das aber weiterhin nicht möglich.

Am Freitag wurde zwar bekanntgegeben, dass das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV) den Einspruch des 1. FC Düren gegen die 0:2-Spielwertung am 30. Spieltag gegen Münster abgewiesen hat, doch nun hat der FCD drei Tage Zeit, um ein sportgerichtliches Verfahren zu beantragen. "Wegen der Dringlichkeit in Anbetracht der aktuellen Tabellensituation der Beteiligten, unmittelbar vor den entscheidenden letzten Spieltagen der Regionalliga West wird die Antragsfrist für den Antrag auf sportgerichtliche Entscheidung auf drei Tage verkürzt", zitiert Münster aus der Urteilsbegründung des WDFV. Stein des Anstoßes sind und waren Unstimmigkeiten rund um das Stadion des FCD, das zumindest aus Sicht des Verbandes nicht den Anforderungen eines Sicherheitsspiels entsprochen habe.

In der Urteilsbegründung des am Freitag abgewiesenen Protests heißt es weiterhin wörtlich: "Entgegen der am 22.03.2023 anlässlich der Stadionbegehung besprochenen Vorgehensweise, bei Fertigstellung der Baumaßnahmen die sachtangierten Institutionen (Polizei, Stadt Düren, Feuerwehr, WDFV) zu einer Stadionabnahme einzuladen, hat dies der Verein 1. FC Düren nicht veranlasst. [...] Wenn ein solcher Termin zur Abnahme nicht koordiniert wird, ist es grob fahrlässig, vom Verein davon auszugehen, dass er ein Spiel in einer Spielstätte austragen kann, aus der dieses unwidersprochen aus Sicherheitsgründen verlegt wurde. Aus den genannten Gründen hat der Verein 1. FC Düren zu vertreten, dass eine Spielstättenrückverlegung nicht gestattet werden konnte und die amtlich angesetzte Spielstätte in Wegberg nicht zur Verfügung stand. Somit konnte für das angesetzte Meisterschaftsspiel 1.FC Düren - SC Preußen Münster keine geeignete Spielstätte zur Verfügung gestellt werden und daher war die Durchführung des Spiels schuldhaft nicht möglich."

Aktueller Stand ist, dass Düren somit auf das sportliche Kräftemessen mit dem Spitzenreiter vor stattlicher Kulisse und die daraus resultierenden Einnahmen verzichten muss und damit auch keine Chance auf Punkte bekommt, die der Aufsteiger im Abstiegskampf sowieso nicht allzu dringend benötigt. Aber besagtes Hintertürchen mit dem Antrag auf eine sportgerichtliche Entscheidung bleibt.

Für den SC Preußen heißt das: Der Aufstieg kann am Samstag nur dann wasserdicht gemacht werden, wenn die Elf von Sascha Hildmann gegen Düsseldorf II mehr Ertrag einfährt als Verfolger Borussia Mönchengladbach II im kleinen Rheinderby gegen den 1. FC Köln II. Ein weiteres Szenario ist damit, dass Düren Anfang kommender Woche auf Rechtsmittel verzichtet oder diese erfolglos bleiben und Münster somit auf dem Sofa aufsteigt.