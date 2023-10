Düren nach Schommers-Abschied: "Seine Arbeit darf nicht versanden"

Boris Schommers, der nicht nur als Trainer sondern auch als Sportchef fungierte, hat den 1. FC Düren blitzartig in Richtung MSV Duisburg verlassen. Der Regionalligist bleibt trotz des schmerzhaften Abschieds ambitioniert und wird womöglich Schommers Erbe mit zwei Personen besetzen.

Elf Monate haben Boris Schommers (44) gereicht, um tiefe Spuren beim 1. FC Düren zu hinterlassen. Nachdem der Cheftrainer und Sportchef in Personalunion seinen sofortigen Wechsel zum Drittligisten MSV Duisburg erklärt hatte, erntete er von seinem bisherigen Arbeitgeber vor allem zwei Dinge: Lob und Verständnis.

"Wir wussten, dass dieser Tag früher oder später kommen würde", sagt Präsident Wolfgang Spelthahn. "Boris ist eindeutig zu Höherem berufen und hat sich die Rückkehr in den Profifußball verdient." Gleichzeitig sei der Abgang ein "Riesenverlust für uns. Boris hat den Verein auf ein anderes Level gehievt - ohne ihn stünden wir nicht da, wo wir jetzt stehen."

Nämlich auf Platz zwei der Regionalliga West. Hätte man im jüngsten Duell mit RW Oberhausen (1:2) nicht die erste Heimpleite in diesem Jahr kassiert, würde Düren jetzt sogar von der Tabellenspitze grüßen. Trotzdem zog der Ex-Bundesliga-Trainer des 1. FC Nürnberg nach dem 10. Spieltag seine Ausstiegsklausel, wobei er betont: "Es war keine Entscheidung gegen Düren, sondern für Duisburg. Es ist ein Traditionsverein, der in einer ganz anderen Sphäre unterwegs ist. Letztlich war es eine Offerte, die ich annehmen musste."

Dem Lockruf des Ligarivalen Aachen hatte Schommers Ende August noch widerstanden. Er habe jederzeit mit offenen Karten gespielt und demnach auch "kein schlechtes Gewissen. Trotzdem sind mir der 1. FC Düren, die Mannschaft und Menschen ans Herz gewachsen." Spätestens am Freitag wird er noch mal in die Westkampfbahn zurückkehren, um sich persönlich zu verabschieden.

3. Liga im Blick

"Natürlich wird es komisch sein", sagt Abwehrchef Mario Weber. "Was Boris hier bewegt hat, ist Wahnsinn. Auf und neben dem Platz. Seine Arbeit darf nicht versanden." Das will auch die Klubführung verhindern. "Ohne Boris wird der 1. FC Düren nicht weniger ambitioniert sein", verspricht Spelthahn. Es bleibt also dabei: Mittelfristig will man ans Tor zur 3. Liga klopfen.

Demnach soll der Nachfolger ebenfalls hauptamtlich arbeiten. Oder eben die Nachfolger, denn der neue Trainer wird nicht zwangsläufig auch der neue Sportchef sein. "Die Suche nach einem Coach hat höchste Priorität", sagt Spelthahn. "Dabei gilt: Sorgfalt vor Schnelligkeit." Folglich werde die Mannschaft in Gütersloh definitiv von den bisherigen Co-Trainern Carsten Wissing und Martin Grund betreut.

Die Professionalisierung abseits des Rasens treibt vorläufig auch Matthias Georg voran. Er war zuletzt bei Kickers Offenbach als Geschäftsführer tätig und berät seit dem 1. Oktober (und vorerst bis zum Jahresende) das Präsidium. Ein wichtiges Projekt: die Ausgliederung beider Senioren-Teams in eine GmbH & Co. KGaA. Die Arbeit beim 1. FC Düren läuft also weiter auf Hochtouren. Auch ohne Schommers, den bisherigen Architekten des sportlichen Erfolgs.