Düren nach dem 2:0-Sieg gegen Paderborn: "Wir wollten unsere Festung schützen"

Zum ersten Mal in dieser Saison durfte der 1. FC Düren nach den Umbauarbeiten in der Westkampfbahn ein Heimspiel im eigenen Stadion austragen. Beim 2:0 gegen den SC Paderborn setzte der 1. FCD dabei gleich eine Serie fort.

Petar Lela (29) kam, sah und grätschte. In der Nachspielzeit packte der eingewechselte Innenverteidiger des 1. FC Düren ein fulminantes Tackling aus und trennte den einschussbereiten Paderborner Torjäger Ilyas Ansah in letzter Sekunde vom Ball. Eine Szene mit Symbolcharakter. "Diese Monstergrätsche war sinnbildlich für unseren derzeitigen Teamspirit", betonte Trainer Boris Schommers nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg über die Zweitliga-Reserve. "Petar hat den Anspruch von Beginn an zu spielen. Aber er schmollt nicht und liefert mir stattdessen Argumente, warum ich mich beim nächsten Mal für ihn entscheiden sollte."

Überhaupt sprach der Ex-Bundesliga-Trainer des 1. FC Nürnberg von einer "sehr, sehr guten Leistung. Was wir vor der Pause und speziell in den ersten 25 Minuten abgerissen haben, war brutal stark." Die Rückkehr ins Wohnzimmer habe seine Elf beflügelt, sagte er angesichts des ersten "echten" Heimspiels in dieser Saison.

Westkampfbahn wieder regionalligatauglich

Nachdem Düren zwei Mal ins Beecker Waldstadion hatte ausweichen müssen, erhielt man vor dem Paderborn-Spiel grünes Licht vom Westdeutschen Fußballverband: Der umgebaute Gästekäfig und die Schotterung vor der Holztribüne entsprachen endlich den Sicherheitsanforderungen. So kehrte man am Samstag in die Westkampfbahn zurück. In jenes Stadion also, in dem man 2023 nach wie vor ungeschlagen ist.

"Wir wollten unsere Festung schützen", sagte Anas Bakhat (23). "Und das haben wir getan." Auch dank seiner Hilfe. Erst erzwang der Dürener Spielmacher mit einer scharfen Hereingabe das Eigentor von Martin Ens (20.), dann bereitete er das 2:0 durch Yannik Schlößer mit einer gefühlvollen Flanke vor (56.). Der Lohn waren drei Punkte und der Sprung auf Platz fünf.

"Anas ist auf dem besten Weg, wieder ganz der Alte zu werden", sagt Schommers über jenen Spieler, dem er als Trainer des 1. FC Kaiserslautern im Januar 2020 zum Drittliga-Debüt verhalf. Im vergangenen Winter wechselte Bakhat nach einem Kreuzbandriss und vielen weiteren Verletzungen vom Betzenberg nach Düren. Und dort hat seine Leidenszeit nun offenbar ein Ende. "Anas ist wieder 100 Prozent fit und fühlt sich pudelwohl", erklärt Schommers.

Bakhat selbst sagt nach fünf Startelf-Einsätzen in Folge: "Im Moment passt einfach alles." Auch die Rückennummer. Nachdem er in der Vorsaison mit der Sechs hatte vorliebnehmen müssen, schnappte er sich im Sommer die (frei gewordene) Zehn. "Die habe ich zuletzt als Jugendspieler in Lautern getragen", erklärt Bakhat. "Sie beflügelt mich und kitzelt noch mehr aus mir raus." Am Samstag zum Leidwesen des SC Paderborn II.