Düren-Antreiber Matuschyk: "Ich bin kein Typ, der einfach abhaut"

Früher auf der großen Bühne mit Polen und dem 1. FC Köln, heute Regionalliga beim 1. FC Düren: Adam Matuschyk (33) steckt im Abstiegskampf.

Gibt sich kämpferisch: Adam Matuschyk (links) glaubt an die Wende beim 1. FC Düren. IMAGO/Otto Krschak

Mit Robert Lewandowski fuhr Adam Matuschyk zur EM und stahl schon Lukas Podolski die Show. Die Gegenwart heißt Regionalliga-Tabellenkeller. Darüber und über sein Karriereende spricht er im kicker-Interview.

Herr Matuschyk, die WM in Katar steht vor der Tür. Wem drücken Sie mehr die Daumen: Polen oder Deutschland?

Ich besitze zwar die doppelte Staatsbürgerschaft, aber die Antwort ist klar: Polen. Zumal dort immer noch Jungs spielen, mit denen ich 2012 die Heim-EM bestreiten durfte.

Allen voran Kapitän Robert Lewandowski. Haben Sie ihm zur Weltfußballer-Wahl gratuliert?

Dafür müsste ich erst mal an seine Handynummer kommen. Aber im Ernst: Ich habe mich sehr für ihn gefreut. Lewi war die einzig richtige Wahl.

Wie oft denken Sie an die Europameisterschaft in Ihrem Geburtsland zurück?

Es war das Highlight meiner Karriere, auch wenn wir die K.o.-Runde verpasst haben und ich nur einen Kurzeinsatz hatte. Beim Gedanken an die Nationalhymne bekomme ich heute noch Gänsehaut.

Der FC ist mein Herzensverein. Ich habe ihm alles zu verdanken. Adam Matuschyk über den 1. FC Köln

Die Hymne des 1. FC Köln kennen Sie ebenfalls in- und auswendig. Denn neben 21 Länderspielen stehen 52 Erstliga- und 50 Zweitliga-Partien für die Geißböcke auf Ihrem Konto.

Der Bundesliga-Aufstieg 2014 bleibt unvergessen. Auch wenn ich 2012 dasselbe als Leihspieler von Fortuna Düsseldorf miterleben durfte: Der FC ist mein Herzensverein. Ich habe ihm alles zu verdanken - nicht zuletzt meinem damaligen U-23-Trainer Frank Schaefer.

Inwiefern?

Er hat sich für mich starkgemacht, dass ich mit den Profis ins Winter-Trainingslager nach Belek reisen durfte. Erst dort konnte ich Cheftrainer Zvonimir Soldo überzeugen.

Dabei war Frank Schaefer nicht von Anfang an Ihr größter Fan.

Als ich U-17-Spieler war, sagte er mir in seiner Funktion als U-19-Trainer unverblümt: "Adam, Stand jetzt werde ich dich nicht übernehmen!" Das hat mich wachgerüttelt.

Kurz nach Ihrem Bundesliga-Debüt am 27. Februar 2010 in Leverkusen stahlen Sie beim 2:0-Erfolg in Hoffenheim mit einem Doppelpack als Sechser sogar Lukas Podolski die Show.

Es war schon verrückt: Plötzlich war ich mittendrin und Idole wie Bastian Schweinsteiger standen mir als Gegenspieler gegenüber.

Klar waren die vollen Stadien cool, aber auch die Westkampfbahn in Düren mit der ältesten Holztribüne Deutschlands hat Flair. Adam Matuschyk über die Unterschiede von Bundesliga und Regionalliga

Vermissen Sie die große Bundesliga-Bühne?

Klar waren die vollen Stadien cool, aber auch die Westkampfbahn in Düren mit der ältesten Holztribüne Deutschlands hat Flair. Meine Lust zu kicken ist immer noch so groß wie mit Mitte 20.

Macht man sich mit 33 nicht längst Gedanken über das Karriereende?

Ich habe großen Respekt vor diesem Tag X, aber noch ist es nicht so weit: Ich traue mir locker noch vier Jahre auf diesem Niveau zu.

Werden Sie Ihre Karriere beim 1. FC Düren beenden?

Es spricht alles dafür, zumal sich meine Familie in Kerpen wohlfühlt. Meine Frau und beiden Kinder mussten schon oft genug umziehen - auch nach Polen, als ich 2017 von Braunschweig nach Lubin gegangen bin. Mein Wechsel 2020 vom KFC Uerdingen nach Düren war eine bewusste Entscheidung für den Amateurfußball.

Nach dem Aufstieg und dem Traumstart in die historische Regionalliga-Saison mit vier Siegen und einem Remis ist Ihr Team mittlerweile auf einen Abstiegsplatz abgestürzt. Würden Sie sich eine weitere Oberliga-Saison antun?

Wieso nicht? Ich bin nicht der Typ, der einfach abhaut. Aber ich glaube an die Wende: Wir müssen auf unsere Stärken vertrauen und die Westkampfbahn wieder zu einer Festung machen.

Sie gelten als äußerst bescheiden und bodenständig. Eigenschaften, von denen sich gerade jüngere Spieler eine Scheibe abschneiden können?

In Düren haben wir diesbezüglich Glück, aber die heutige Generation tickt schon anders. Sie ist selbstbewusster, was gut ist. Aber man muss sie häufiger an Werte wie Demut und Respekt erinnern.

Das 0:2 gegen Wuppertal war das Spiel eins nach der Entlassung von Giuseppe Brunetto. Laut Präsident Wolfgang Spelthahn hatte sich die Mannschaft für einen neuen Impuls ausgesprochen. War die Trennung alternativlos?

Es ist schade, dass es so weit gekommen ist. Es gab keinen Zwist zwischen Pepe und der Mannschaft. Nur manchmal ist ein neuer Impuls offenbar notwendig, um wieder in die Spur zu finden. Und damit wollen wir in Ahlen anfangen.