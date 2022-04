Duelle der Wölfinnen mit Barcelona sind terminiert

Das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League der Frauen zwischen dem deutschen Pokalsieger VfL Wolfsburg und Titelverteidiger FC Barcelona ist für den 30. April angesetzt worden.

Um 18 Uhr wird der Anpfiff in der Volkswagen-Arena ertönen. Die erste Begegnung findet am 22. April (18.45 Uhr) in der katalanischen Metropole statt. Im zweiten CL-Halbfinalduell treffen die beiden französischen Spitzenklubs Olympique Lyon und Paris Saint-Germain aufeinander.

Im Viertelfinale gegen den FC Arsenal (2:0) hatten 11.293 Zuschauer die Partie in der Arena am Mittellandkanal verfolgt.

Wegen der Ansetzung des Vorschlussrunden-Hinspiels in Spanien muss für das Auswärtsspiel des Bundesliga-Tabellenführers bei der SGS Essen - bislang am 20. April geplant - ein neuer Termin gefunden werden.

Am Sonntag hatten die Wölfinnen das Liga-Topspiel gegen Bayern München haushoch mit 6:0 gewonnen und die Tabellenführung untermauert. Aktuell führt der VfL mit 50 Zählern vor dem FCB (46) und Turbine Potsdam (40).