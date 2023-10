Duell zweier Dauerrivalen: Matuschyk gegen Stoppelkamp

Beste Offensive oder stabilste Defensive? Das ist die Frage vor dem Duell des 1. FC Düren gegen Rot-Weiß Oberhausen. Während die Dürener den torreichsten Angriff der Liga stellen, trumpfen die Oberhausener mit nur fünf Gegentoren in neun Ligaspielen auf. Zusätzlich ist es ein Duell zweier Dauerrivalen.

Wiedersehen macht Freude - so lautet zumindest die Hoffnung von Adam Matuschyk (34) vor der Partie gegen RW Oberhausen. Der Kapitän des 1. FC Düren trifft am Samstag nicht zuletzt auf seinen "Dauerrivalen" Moritz Stoppelkamp (36). "Wir haben uns schon viele packende Duelle geliefert", sagt der ehemalige polnische Nationalspieler.

Dabei machte Matuschyk bereits in drei unterschiedlichen Klassen unliebsame Erfahrungen mit Stoppelkamp als Gegenspieler: 2019 mit dem Drittligisten Uerdingen (0:2 in Duisburg), 2015 mit dem Zweitligisten Braunschweig (0:2 in Paderborn) und 2010 mit dem Bundesligisten 1. FC Köln (1:2 in Hannover). Immerhin: Im FC-Trikot verlor Matuschyk zwischen 2012 und 2014 keines seiner drei Zweitliga-Duelle mit Stoppelkamp (TSV 1860 München).

Wettkampfbahn als Festung

Nun folgt das erste Wiedersehen in der Regionalliga. "Moritz ist nach wie vor ein super Fußballer und eine regelrechte Scoring-Maschine", sagt Matuschyk über den Mann mit den fünf Saisontoren und vier Assists.

Zuletzt kam diese Maschine aber angesichts dreier torloser Remis des RWO in Folge ins Stocken. Düren avancierte indes zur stärksten Offensive und trifft nun auf die beste Abwehr der Liga. Eine andere Statistik spricht eindeutig für den Tabellenzweiten: In diesem Jahr hat Düren noch kein Heimspiel verloren. "Die Westkampfbahn ist eine Festung", betont Matuschyk.

Trotzdem ist das Wort "Spitzenmannschaft" in Düren tabu. Aus einem einfachen Grund: Bislang hat die Elf von Trainer Boris Schommers noch gegen kein (aktuelles) Top-Fünf-Team gespielt. Fünf Siege in Folge sprechen dennoch für sich: In Lippstadt (4:2) ließ man sich zuletzt auch von einem verschossenen Elfmeter beim Stande von 1:2 nicht beirren. "Wir sind cool geblieben, haben weiter an uns geglaubt und das Spiel gedreht", so Matuschyk. Eigenschaften, die verdächtig nach denen eines Spitzenteams klingen.

Ohne Kleinsorge

Nach drei torlosen Remis in Folge (gegen Fortuna Köln, in Ahlen, gegen Bocholt) ist RW Oberhausen zwar schon acht Spieltage lang ungeschlagen, hechelt der Spitze jedoch hinterher. Trainer Jörn Nowak war nach dem letzten Match angefressen und bemängelte ein Übermaß an Fehlern, die Körpersprache und das Fehlen einer Siegermentalität.

Dennoch kündigte er den nächsten Dreier für das Match am Samstag in Düren an. Beim aktuellen Tabellenzweiten muss RWO auf Rechtsaußen Marius Kleinsorge verzichten, der gegen Bocholt einen Syndesmose-Riss erlitt, der ihn mindestens bis zum Jahresende außer Gefecht setzt. Erster Anwärter auf die Position dürfte Denis Donkor sein, der vor allem mit hohem Tempo und schnittigen Dribblings auftrumpft, im Abschluss allerdings - wie zuletzt alle anderen - ohne jedes Glück ist.

Zählen möchten die Kleeblätter endlich wieder auf Geniestreiche von Moritz Stoppelkamp, der zuletzt zu oft - dank Sonderbewachern - kaum ins Spiel kam. Denn sonst blieb der Angriff lahm.

Der 10. Spieltag wird bereits am Freitag (19:30 Uhr) mit dem Traditionsduell zwischen Fortuna Köln und Alemannia Aachen eröffnet. Dabei will die Elf von Gästetrainer Backhaus dem Tabellenführer das Leben schwer machen.

Am Samstag steigen die restlichen Spiele. Ab 14 Uhr misst sich Bocholt mit Gütersloh. Die weiterhin in der Krise steckenden Ahlener empfangen die Reserve von Fortuna Düsseldorf zum Kellerduell. Rödinghausen bekommt es mit dem starken Aufsteiger Paderborn II zu tun. Die Schalker Zweitvertretung empfängt Wiedenbrück, während Velbert bei der Bundesliga-Reserve in Mönchengladbach zu Gast ist. Die seit drei Spielen in der Liga sieglosen Wuppertaler empfangen zudem Lippstadt. Um 18 Uhr rundet das Duell zwischen Köln II und Wegberg-Beeck den Spieltag ab.