Duell ums U-21-Tor: Freiburgs Atubolu im Vorteil

Nach dem coronabedingten Ausfall des bisherigen U-21-Torwarts Luca Philipp rückt Freiburgs Drittliga-Stammkeeper Noah Atubolu in den Fokus, gibt sich selbstbewusst und schwärmt von einem besonderen Experten in seinem Alltag.

"Das kann auch eine Chance für andere Spieler sein, sich zu zeigen", meinte Atubolu am Mittwoch im Rahmen einer Medienstunde mit Blick auf die aktuell massiven Personalprobleme bei der U 21 - und dürfte damit auch sich selbst meinen. Nach der Abreise des bisher gesetzten Hoffenheimers Philipp duelliert sich der SC-Spieler mit Salzburgs Ersatzmann Nico Mantl um den Platz im Tor.

Atubolus Vorteil: Im Gegensatz zu seinem beim österreichischen Topklub angestellten Rivalen erhält er regelmäßige Spielpraxis. Für die Freiburger U 23 hat das 1,90 Meter große und 96 Kilo schwere Kraftpaket in dieser Saison bisher 25 Einsätze absolviert (kicker-Notenschnitt 3,18). "Spielpraxis ist mit das Wichtigste, weil du als Torhüter im Spiel durch so viele Situationen Sachen lernst, die du im Training nicht lernen kannst. Daher bin ich sehr zufrieden, dass ich in Freiburg in der 3. Liga spielen darf und denke, dass ich meine Sache dort nicht so schlecht mache", gibt sich Atubolu selbstbewusst.

Signale, die auf einen Einsatz am Freitag (18.15 Uhr LIVE! bei kicker) gegen Lettland hindeuten, habe er von den Coaches um Chef Antonio Di Salvo und Torwarttrainer Klaus Thomforde noch nicht empfangen, doch Atubolu betont: "Ich bin immer bereit zu spielen, ich war auch schon letztes Mal bereit, aber der Trainer entscheidet, welcher Torhüter spielt." Letztes Mal war im November 2021, als der noch für die U 20 spielberechtigte Keeper erstmals bei der U 21 reinschnuppern durfte.

"Das kann ich gar nicht in Worte fassen" - Atubolu schwärmt von Kronenberg

Nun spricht viel für sein Debüt bei den ältesten DFB-Junioren. In der täglichen Arbeit bei den Freiburger Profis wird Atubolu bereits seit Sommer von Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg angeleitet. "Krone ist mit die wichtigste Person für mich in diesem Jahr, weil ich von ihm mega viel lernen kann, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Er hat nicht umsonst so viele Torhüter in die Bundesliga gebracht. Ich bin sehr dankbar, dass ich jeden Tag mit Krone arbeiten und von ihm profitieren darf", schwärmt Atubolu.

Sollte der gebürtige Freiburger mit nigerianischen Wurzeln tatsächlich das Startelfmandat gegen Lettland erhalten, steht er vor der schwierigen Aufgabe, der bislang anfälligen U-21-Defensive Halt zu geben. Diese kassierte bislang acht Gegentore in sechs Spielen und ist derzeit auch noch entkernt. Durch die Ausfälle von Malick Thiaw, Armel Bella Kotchap (COVID-19), Yannik Keitel (Reha nach Zeh-OP) und wohl auch Angelo Stiller (Fußprellung) fehlt Di Salvo am Freitag die aktuell wohl beste Besetzung in der Innenverteidigung und auf der Doppelsechs. Mit Blick auf die derzeit leidglich 14 fitten Feldspieler will der DFB am Donnerstagmorgen über weitere Nachnominierungen informieren.