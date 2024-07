Duell um die Klos-Nachfolge: Bielefelds neue Stürmer

Nach André Becker hat Arminia Bielefeld nun auch Jeredy Hilterman verpflichtet. Durch den Transfer hat Trainer Mitch Kniat mehr Auswahl im Sturmzentrum.

Viele Jahre sorgte vor allem ein Name für die Tore aus dem Bielefelder Sturmzentrum heraus: Fabian Klos. Seit 2011 stand der Stürmer bei der Arminia unter Vertrag und auf dem Platz: 448-Mal insgesamt, 165 Tore gelangen dem heute 36-Jährigen dabei. Die abgelaufene Saison 2023/24 war seine letzte, Klos beendete jüngst seine Karriere.

Im Sturm der Arminia müssen nun andere für die Tore sorgen. Mit André Becker und Jeredy Hilterman wurden gleich zwei Stürmer geholt, die für dieses schwere Erbe in Frage kommen. Becker kennt die 3. Liga aus seiner Zeit bei Viktoria Köln. Vor allem in der letzten Saison wusste der 27-Jährige zu überzeugen, erzielte in 34 Spielen zehn Tore und trug so entscheidend zu einer ordentlichen Saison der Kölner bei.

Sein wohl ärgster Konkurrent um einen Stammplatz im Sturmzentrum heißt Hilterman. Der 26-Jährige kommt vom Eredivisie-Klub Almere City, der ihn aber in der vergangenen Saison verliehen hatte. Für seinen Leihklub, den niederländischen Zweitligisten Willem II Tilburg, schoss Hilterman in 35 Spielen 16 Tore und gab acht Vorlagen. Sein Team feierte am Ende der Saison die Zweitligameisterschaft.

Becker mit kleinem zeitlichen Vorsprung

Hiltermans Abschluss mit beiden Füßen, das Kopfballspiel und die Arbeit gegen den Ball haben der Bielefelder Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Coach Mitch Kniat in der Vereinsmitteilung Anfang Juli hervorgehoben. Dem aus Köln gekommenen Becker hingegen wurden von den Arminia-Verantwortlichen Stärken im eigenen Abschluss und in der Kreation von Torchancen für seine Mitspieler attestiert.

Einen kleinen zeitlichen Vorsprung hat Becker, der im Gegensatz zu Hilterman die gesamte bisherige Vorbereitung absolvieren konnte - Hiltermans Verpflichtung wurde erst Anfang Juli offiziell. Ansonsten dürfte völlig offen sein, welcher Stürmer letztlich besser in die großen Fußspuren von Fabian Klos passen wird.