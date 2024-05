Duell um die Bundesliga

Bochum und Düsseldorf wollen beide in der Bundesliga spielen. In einer Mannschaft gibt es aber Streit.

Der Düsseldorfer Trainer Daniel Thioune will mit seiner Mannschaft aufsteigen. IMAGO/Sven Simon

Für die Fußballer vom VfL Bochum und von Fortuna Düsseldorf geht es ab Donnerstag um eine ganze Menge. Sie spielen aus, wer von ihnen nächste Saison in der ersten Bundesliga spielt.

Die beiden Spiele am Donnerstag und Samstag nennt man Relegation. Dabei tritt die Mannschaft vom drittletzten Platz der ersten Liga gegen den drittbesten Verein aus der zweiten Liga an. Wer gewinnt, darf danach in der ersten Liga spielen.

Als Verein aus der ersten Liga steht Bochum unter Druck. Die Stimmung in der Mannschaft ist schlecht. Bei Bochum steht eigentlich immer Manuel Riemann im Tor. Doch der Verein will ohne ihn spielen. Er hat sich oft mit Mitspielern gestritten.

Düsseldorf freut sich auf das Duell. Der Trainer der Mannschaft sieht eher Bochum als den Favoriten. Er glaubt aber an die Chance seines Teams: "Wir müssen zeigen, wie unfassbar cool wir momentan unterwegs sind."