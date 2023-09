Duell gegen Bayern zu früh für Olmo - Auch Haidara braucht noch Zeit

Das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gegen Tabellenführer FC Bayern München kommt für Dani Olmo zu früh. Beim Start in die Trainingswoche konnte Olmo nach wie vor nicht mit den Kollegen üben.

Der spanische Mittelfeldspieler, der bei Leipzigs 3:0-Sieg im Supercup-Duell beim Rekordmeister alle drei Tore erzielt hatte, laboriert nach wie vor an den Folgen einer Kniestauchung. Die schmerzhafte Verletzung hatte sich Olmo vor gut zwei Wochen im Länderspiel gegen Georgien zugezogen. Bei RB hatte man ursprünglich gehofft, dass es bei Olmo zumindest für einen Joker-Einsatz reichen würde. Möglicherweise kommt es dazu in der nächsten Woche, wenn die Leipziger in der Champions League auf Manchester City und in der Bundesliga auf den VfL Bochum treffen.

Einen Schritt weiter als Olmo ist Amadou Haidara, der immerhin Teile des Mannschaftstrainings absolvierte. Der Mittelfeldspieler aus Mali, der sich im Supercup einen Muskelbündelriss in der Wade zugezogen hatte, soll nun weiter ins Teamtraining integriert werden. Mit einem Einsatz am Samstag dürfte es jedoch eng werden.

Vor der Partie gegen den FC Bayern muss RB am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in der ersten DFB-Pokalrunde das Nachholspiel beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden bestreiten. Die Sachsen werden erst am Spieltag anreisen und noch in der Nacht von Frankfurt aus wieder nach Leipzig zurückfliegen.