Der Tennis-Mittwoch startete in Linz mit dem Duell zweier Qualifikantinnen: Anna-Lena Friedsam aus Neuwied, die in Österreich 2023 erstmals auf dem Platz stand, schlug die Italienerin Sara Errani.

Anna-Lena Friedsam hat beim Tennis-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht. Die 29-Jährige setzte sich am Mittwoch in ihrem Auftaktmatch gegen Sara Errani aus Italien mit 6:2, 6:4 durch.

Friedsam verwandelte nach 1:45 Stunden ihren zweiten Matchball. Für Friedsam war es der erste Hauptfeldsieg in diesem Jahr.

Zuvor waren bei der mit 225.480 Euro dotierten WTA-Veranstaltung bereits Jule Niemeier und Eva Lys ins Achtelfinale eingezogen.