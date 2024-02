Duell der Pass-Maschinen - Abstiegskampf pur an der Bremer Brücke: Das bringt der 21. Spieltag

Am 21. Spieltag stehen sich in Magdeburg die Pass-Maschinen der Liga gegenüber, in Hamburg steigt das Nordduell und in Osnabrück der Abstiegsknaller. Das bringt der 21. Spieltag ...

Abstiegsknaller in Osnabrück und Nordduell in Hamburg

HSV hofft im Nord-Gipfel erneut auf Dompé - Welches Gesicht zeigt der 1. FCN?

Zum Auftakt des 21. Spieltags empfängt der Hamburger SV am Freitagabend (18.30 Uhr) Hannover 96 zum Nord-Gipfel. Es ist das nominelle Topduell am Wochenende, der Zweite der Rückrundentabelle gastiert beim Vierten. Die Niedersachsen sind im Jahr 2024 noch ohne Niederlage und wollen auch den HSV ärgern: "Natürlich gehen wir Freitag in das Spiel, um es zu gewinnen", sagte 96-Coach Stefan Leitl. Allerdings feierte auch der HSV zuletzt mit dem 2:1 bei Hertha BSC ein Erfolgserlebnis und setzt besonders auf Flügelspieler Dompé, der seit dem Jahreswechsel aufblüht.

Ebenfalls am Freitagabend kommt es zum Mittelfeldduell zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Nürnberg. Die Hessen haben an den Club keine guten Erinnerungen, fügte der 1. FCN dem SVWW doch im letzten Heimspiel mit dem 0:6 die höchste Zweitliga-Niederlage zu. Die Franken zeigten 2024 bisher zwei Gesichter: Welches kommt nun in Wiesbaden zum Vorschein?

Duell der Pass-Maschinen in Magdeburg - Klappt es im vierten Spiel für Düsseldorf?

Am Samstagnachmittag (13 Uhr) stehen sich dann die beiden Pass-Maschinen der Liga gegenüber. Mit 549 Zuspielen pro Spiel führt der 1. FC Magdeburg die Rubrik vor dem FC St. Pauli an, der 523 Pässe pro Partie spielt. Im Hinspiel ärgerte der FCM den Spitzenreiter vom Kiez beim torlosen Remis, doch ansonsten gehören die Sachsen-Anhaltiner zu den Lieblingsgegnern der Hamburger: Denn alle vier vorangegangenen Spiele in der 2. Liga konnte der FCSP gewinnen.

Fortuna Düsseldorf steht gegen die SV Elversberg ein richtungweisendes Spiel bevor. Während die Rheinländer im Pokal ins Halbfinale stürmten, warten sie 2024 in der Liga noch auf einen Sieg und haben die Aufstiegsränge etwas aus den Augen verloren. Gegen den Aufsteiger müssen drei Punkte her, um den Anschluss an das Top-Trio zu wahren. Hoffnung zieht F95 aus dem Hinspiel, das sie an der Kaiserlinde gleich mit 5:0 für sich entschieden haben. Die höchste Zweitligapleite Elversbergs, das nun die Chance zur Rehabilitation bekommt.

Nach zuvor vier Dreiern am Stück musste Eintracht Braunschweig vor Wochenfrist mit dem 0:1 im Abstiegskracher bei Schalke 04 wieder einen Rückschlag einstecken. Gegen den Karlsruher SC wollen die niedersächsischen Löwen aber wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Ein schwieriges Unterfangen, überstanden die Badener doch die letzten acht Ligaspiele ohne Niederlage (4/4/0).

Lautern mit anderem Mindset gegen Paderborn?

Der 1. FC Kaiserslautern erlebte zuletzt eine Berg- und Talfahrt. Dem Einzug in das Pokal-Halbfinale folgte ein seelenloser Auftritt bei der SV Elversberg (1:2), der Thomas Hengen zu einer Reaktion nötigte: "Wir müssen schnellstens das Mindset ändern", forderte der FCK-Geschäftsführer. Ob seine Worte bei den Spielern ankamen, wird sich am Samstagabend ab 20.30 Uhr gegen den SC Paderborn zeigen. Der SCP konnte zuletzt zwei Erfolgserlebnisse verbuchen: Zunächst den spektakulären 4:3-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, dann die langfristige Verlängerung mit Leistungsträger Obermair.

Nutzt Osnabrück die sich bietende Chance? - Kiel und Hertha wollen den Bock umstoßen

Am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) gilt es für den VfL Osnabrück: Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Hansa Rostock bietet sich den Lila-Weißen die große Chance, bis auf sechs Punkte an einen direkten Konkurrenten im Keller heranzurücken. Andererseits ist ein Dreier fast schon Pflicht, alles andere würde den Hoffnungen auf den Klassenerhalt einen ebenso herben wie wohl vorentscheidenden Dämpfer versetzen. An den Bremer Brücke dürfen sich die Fans auf Abstiegskampf pur freuen - und dies im wahrsten Sinne des Wortes: Denn der VfL und der FCH bestritten bisher ligaweit die meisten Zweikämpfe, jeweils 109 pro Partie.

Herbstmeister Holstein Kiel kam schwer aus der Winterpause, wartet 2024 noch auf den ersten Sieg und ist auf Rang drei abgerutscht. Immerhin schrieben die Störche jüngst abseits des Rasens positive Schlagzeilen, mit Innenverteidiger Patrick Erras hat sich ein Leistungsträger langfristig an die KSV gebunden. Nun gibt der FC Schalke 04 seine Visitenkarte an der Förde ab. Die Knappen feierten mit dem 1:0 gegen Braunschweig jüngst den lange ersehnten Befreiungsschlag und reisen mit Rückenwind gen Norden.

Rückenwind könnte auch Hertha BSC gut gebrauchen. Die Aufholjagd in der Liga musste nach drei sieglosen Spielen zu Jahresbeginn bereits abgeblasen werden, der Pokaltraum ist mal wieder geplatzt und der überraschende Tod von Kay Bernstein noch lange nicht verarbeitet. Nun steht der schwere Gang zur SpVgg Greuther Fürth bevor, den Hertha ohne den gesperrten Kapitän Leistner (5. Gelbe) antreten wird . Das Kleeblatt musste nach zuvor sieben ungeschlagenen Spielen in Serie (5/2/0) bei St. Pauli (2:3) mal wieder eine Niederlage einstecken. Doch auch beim Spitzenreiter zeigte Fürth eine starke Leistung und geht zudem mit einer Extraportion Motivation in die Partie: Denn im Hinspiel kamen sie im Olympiastadion gleich mit 0:5 unter die Räder.