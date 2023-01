Duell der müden BBL-Riesen: Die Münze fällt auf Albas Seite

Nuancen haben den Unterschied ausgemacht im Spitzenspiel der BBL zwischen Bayern und Alba. Zeit zur Aufarbeitung bleibt wie immer kaum.

Alba Berlin durfte nach dem 80:79 (44:44) im Thriller bei den Bayern durchschnaufen. Wegen des Spielgewinns, nicht wegen einer längeren Zeit zur Erholung. Denn die haben weder die Hauptstädter noch die Bayern-Profis nach diesem BBL-Topduell bei ihrer Jagd durch den vollgepackten Terminkalender.

Gäste-Coach Israel Gonzalez pustete am Sonntagabend also nur kurz durch, ehe die Reise zurück an die Spree ging: "Dieses Mal fiel die Münze auf unsere Seite." Nur 72 Stunden nach ihren Euroleague-Heimsiegen über Spitzenteam Baskonia Vitora Gasteiz (Alba) bzw. Panathinaikos Athen (Bayern) war es ein Kampf sehr müder Korbjäger. "Der Januar ist ein Monat, in dem wir aus vielen Spielen kommen", erklärte Gonzalez bei "MagentaSport", beide Teams hätten deshalb "nicht mit voller Energie" antreten können.

Sein Münchner Gegenüber Andrea Trinchieri hatte "ein Spiel mit vielen Ups und Downs" gesehen, in dem am Ende "drei verworfene Freiwürfe in den letzten beiden Minuten entscheidend waren". Cassius Winston, Topscorer mit 20 Punkten, in der Crunchtime jedoch Pechvogel, scheiterte für die Bayern zweimal an der Linie, Augustine Rubit einmal.

Trinchieri setzt auf Winston - und der vergibt

"Am Ende hatten wir den Spieler, der offensiv den besten Abend hatte, im Eins-gegen-Eins. Wir wollten das Spiel gewinnen und haben für den Sieg geworfen", sagte Trinchieri zur entscheidenden Szene, als Winston den letzten Wurf des Spiels vergab.

Und so war ein deutscher Nationalspieler derjenige, der den Deckel drauf machen durfte. Johannes Thiemann (14 Punkte) verwandelte seinerseits einen wichtigen Freiwurf zum Sieg, und die Berliner fügten den Bayern vor 6500 Zuschauern die erste Saisonniederlage im ausverkauften Audi Dome zu. Für Alba war es bereits der sechste Sieg in Serie beim Konkurrenten um die Vormachtstellung im deutschen Basketball. Die Berliner (12 Siege, 1 Niederlage) liegen in der Tabelle somit weiter vor den Münchnern (11:3), beide haben die ambitionierten Bonner vor sich (13:1).

Spiel-Dreierpack bis Sonntag - Alba empfängt Bonn

Der Januar bleibt sportlich für die beiden Titelanwärter. Im "Di-Do-So"-Rhythmus geht es diese Woche weiter. Für die Bayern gegen Vitoria, bei Fenerbahce und in Ludwigsburg, für Alba mit drei Heimspielen gegen Mailand, Real Madrid und Liga-Primus Bonn, das unter der Woche komplett ohne Spiel ist.