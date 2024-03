Dudziak: Startelf-Garantie von Dardai

Gegen Schalke 04 soll Jeremy Dudziak (28) am Sonntag erstmals seit Ende September wieder in Herthas Startelf stehen. Für den Allrounder ist es nach schwierigen Monaten der nächste Schritt nach vorn.

Noch ehe die Frage nach Jeremy Dudziak verklungen ist, kommt die Antwort. "Er spielt", sagt Pal Dardai, "er spielt von Anfang an, als Sechser." Die vom Trainer ohne Zögern ausgegebene Startelf-Garantie zeigt zweierlei: Dass sich Dudziak im Training aufgedrängt hat - und dass Dardai mit der Doppel-Sechs, die vor sechs Tagen beim FC St. Pauli (0:2) Winter-Zugang Aymen Barkok und Pascal Klemens bildeten, nicht zufrieden war. Dardai benötigt Dudziaks Ballsicherheit, Übersicht und Erfahrung jetzt auf dem Platz. "Ich brauche einen Ballverteiler, der in die Schnittstelle spielt", sagt der Coach. "Jerry ist gut drauf im Training, er bietet sich an."

Muss Barkok auf die Bank - oder darf er auf die Zehn?

Für Dudziak, den ein Ende September erlittener Mittelfußbruch Stammplatz und Rhythmus kosteten, ist es der nächste Schritt nach vorn. Nach viermonatiger Zwangspause stand er in den jüngsten sechs Zweitliga-Spielen im Kader, blieb aber fünfmal bis zum Abpfiff auf der Bank. Nur Anfang März gegen Kiel (2:2) gewährte Dardai dem Allrounder einen halbstündigen Joker-Einsatz. Jetzt kommt es zur Rückkehr in die Startelf, in der Dudziak bis zu seiner Verletzung in den ersten acht Saisonspielen gesetzt war. Auf den Nebenmann auf der Sechs hat sich Dardai auch schon festgelegt. "Wenn Pascal Klemens gesund ist, spielt er", sagt der Ungar. Damit muss Mainz-Leihgabe Barkok gegen Schalke auf die Bank - falls Dardai ihn nicht weiter nach vorn, etwa auf die Zehn, beordert.

Jeden Montag sitzen wir bei der Analyse, und es ist immer das Gleiche. Da muss man langsam Personen austauschen. Pal Dardai

Barkok könnte nicht der einzige Härtefall werden, auch Kapitän Toni Leistner droht die Versetzung auf die Bank. Gegen St. Pauli nahm Dardai den Abwehrspieler zur Pause raus. Linus Gechter und der in Hamburg für Leistner eingewechselte Marton Dardai könnten gegen Schalke als Innenverteidiger-Pärchen den Zuschlag erhalten, zumal Marc Oliver Kempf (nach Bänderanriss seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining) vermutlich noch ein paar mehr Trainingseinheiten braucht, um ein Startelf-Kandidat zu sein.

Nach dem ernüchternden 0:2 beim Tabellenführer St. Pauli, wo die Berliner eine Halbzeit hoffnungslos unterlegen waren, hatte Dardai gesagt: "Jeden Montag sitzen wir bei der Analyse, und es ist immer das Gleiche. Da muss man langsam Personen austauschen, dann wird vielleicht nach vorne verteidigt." Leistner und Barkok könnte es treffen, Dudziak spielt. Der Vertrag des Ex-Fürthers endet am 30. Juni, falls Hertha nicht aufsteigt. Beide Seiten - der Klub und der Spieler - haben prinzipielles Interesse daran, die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortzusetzen. Gespräche gab es noch nicht. Gegen Schalke bekommt Jeremy Dudziak die Chance dazu, weitere Argumente in eigener Sache zu liefern.