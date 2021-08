Duda soll bleiben, muss sich aber ändern

Für die Partie gegen den VfL Bochum muss Steffen Baumgart seine Elf nach dem Ausfall von Jan Thielmann zwangsläufig umformieren. Ob Ondrej Duda beginnen darf, ist offen. Obwohl der Slowake noch nicht die Rolle spielt, die sich der FC-Trainer vorstellt, soll der Mittelfeldakteur bleiben.

Im Abwehrzentrum hat sich Steffen Baumgart schon festgelegt. Hier wird gegen den VfL erneut Jorge Meré neben Rafael Czichos beginnen, obwohl der Spanier beim 2:3 in München bei den ersten beiden Gegentreffern in München eine unglückliche Figur abgab.

Doch Kölns Trainer lobt den Spanier: "Natürlich gab es in der einen oder anderen Situation Probleme, aber das hat nichts mit ihm zu tun, sondern damit, dass die Jungs da besser kommunizieren müssen. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Deswegen sehe ich auch keinen Grund, ihn rauszunehmen."

Wohin mit Duda?

Bei Meré ist also schon klar, dass er gegen Bochum startet. Anders als bei Ondrej Duda. Bei der Kreativkraft drehen sich die Diskussionen derzeit darum, welche Rolle er unter Baumgart und in dessen Spielidee einnehmen kann. Die klassische Alternative zu dem schnellen, viel über den Flügel agierenden Thielmann stellt er nach dessen Ausfall sicherlich nicht dar. Ob Duda in die Elf rutscht, bleibt abzuwarten.

Der EM-Teilnehmer kam bislang nur als Joker zum Zug. Dennoch ist ein schneller Wechsel Dudas aus Baumgarts Sicht kein Thema: "Hier will ihn keiner ausleihen oder wegschicken, weil wir seine Qualität brauchen." Doch Duda - das machte Baumart auch klar - muss sich umstellen, um in der neuen Kölner Spielweise eine tragende Rolle zu ergattern.

Gespräche mit Duda sollen helfen

"Es gibt bestimmte Vorstellungen, die ich dann einfach habe. Da muss er gewisse Sachen anders umsetzen. Es geht nicht um seine Qualität, über die brauchen wir nicht reden, es geht um Kleinigkeiten, die ich anders sehe bei ihm. Die wir nicht nur auf dem Platz, sondern in Gesprächen erarbeiten", erklärt der Fußballlehrer.

Ein Transfer des Slowaken wäre nicht in Baumgarts Sinne, wie dieser nochmal betont: "Ich sehe Ondrej ganz klar hier in unserer Mannschaft - auch auf lange Sicht. Ich möchte ihn hierbehalten."