Duda nach Oldenburgs Stolper-Start: "Fußball ist nicht Microsoft Excel"

Trotz einem individuell stark besetzten Kader läuft es beim Ex-Drittligisten VfB Oldenburg noch nicht besonders rund. Nur vier Punkte aus den ersten vier Partien konnte der Absteiger bislang einfahren - zuletzt gab es nur ein 2:2 gegen Weiche Flensburg. Chefcoach Duda mahnt dennoch zur Geduld.

Nach dem 2:2 am Freitagabend bei Weiche Flensburg war Benjamin Duda darauf bedacht, die positiven Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Als "stabil, kompakt und präsent" bezeichnete der Oldenburger Trainer den Auftritt seiner Mannschaft. Attribute, die zuvor beim enttäuschenden 0:2 in Havelse und dem desaströsen 1:5 bei Phönix Lübeck gefehlt hatten. Indes: Der individuell bestbesetzte Kader der Liga zeigte auch in Flensburg, dass er noch weit von seinem Leistungsmaximum entfernt ist. Der Punktgewinn ging in Ordnung. Der Auftritt war jedoch nicht so gut, wie die Verantwortlichen ihn im Anschluss gerne gemacht hätten.

Titelträume ade?

In Havelse, Lübeck und Flensburg standen jeweils zehn Akteure in der Startelf des VfB, die in der vergangenen Saison noch in der 3. Liga gespielt haben. Angekommen ist der Absteiger in der Regionalliga bisher nicht. "Unsere Mannschaft steckt in einem Anpassungsprozess", räumt Duda ein. Für diesen können die Oldenburger sich jedoch keine weitere Zeit leisten, denn der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt bereits acht Punkte. Es droht eine Saison, in der der Klub frühzeitig seine Ziele aus den Augen verliert.

Fußball ist nicht Microsoft Excel. Wir können nicht einfach mit einem Rechtsklick eine Aufstiegssaison kopieren. Benjamin Duda (35) über die Komplexität einer Meisterschaft

Dieser Umstand sorgt auch im Umfeld für Unruhe. Die anfängliche Euphorie ist nach dem verpatzten Auftakt in Oldenburg verflogen. Dank des starken Kaders hatten die Fans gehofft, an die Saison 2021/22 anzuknüpfen. In diese startete der VfB seinerzeit furios mit acht Siegen in Serie und stieg am Ende auf. "Fußball ist nicht Microsoft Excel. Wir können nicht einfach mit einem Rechtsklick eine Aufstiegssaison kopieren", betont Duda. "Mit diesem Saisonstart sind wir auch nicht die Deppen der Nation."

Gleichwohl wuchs bei den Fans zuletzt die Skepsis daran, ob der Sportliche Leiter Sebastian Schachten mit Duda den richtigen Trainer für die Mission Wiederaufstieg verpflichtet hat. "Dass nach vier Spieltagen schon über den Trainer gesprochen wird, kann ich nicht verstehen", erklärt Schachten im Gespräch mit dem kicker. Auch ohne einen neuen Sechser, der wohl nicht mehr kommen wird, setzt er darauf, dass rasch der Turnaround gelingt.

Die große Chance für einen Stimmungsumschwung besteht dabei binnen sechs Tagen. Am Wochenende findet in Oldenburg das Stadtfest statt. Mit einem Heimsieg am Freitagabend gegen den Hamburger SV II könnte die Mannschaft die Fans freudig zur Party in die Innenstadt schicken. Darauf folgt in einer englischen Woche zu Hause das Nordwest-Derby gegen den SV Meppen. Mit zwei Erfolgserlebnissen würde der VfB nicht nur wichtige Zähler sammeln, sondern Duda auch bei den Fans punkten.