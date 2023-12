Duckschs "perfektes Jahr" - Völler-Bestmarke eingestellt

Im vorletzten Spiel des Jahres gab es für Werder Bremen immerhin den zweiten Auswärtsspunkt. Wieder einmal traf Marvin Ducksch, der damit eine Bestmarke von Rudi Völler einstellte.

Ein besonderes Fußballjahr neigt sich für Marvin Ducksch dem Ende zu. Der Bremer Torjäger durfte zweimal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft tragen (beim 2:3 gegen die Türkei und beim 0:2 gegen Österreich) und wird aller Voraussicht nach das Fußballjahr als bester Bremer Torschütze der laufenden Spielzeit beenden. Mit seinem siebten Saisontreffer war er zudem entscheidend am zweiten Auswärtspunkt seiner Mannschaft in Gladbach beteiligt.

Nach der Partie hatte Ducksch aber "ein bisschen gemischte Gefühle", wie er am DAZN-Mikrofon verriet. Diese erklärte er damit, dass sein Team "in der ersten Halbzeit über 25 Minuten ein richtig, richtig gutes Auswärtsspiel gemacht" habe - und nach der "verdienten" Führung auch noch nachlegen hätte können. Das verpasste aber Ducksch selbst und auch Leonardo Bittencourt vor der Pause.

Ducksch sucht Antworten für Leistungsabfall

So kam Gladbach zurück ins Spiel und drehte dieses durch einen Doppelpack von Rocco Reitz. Hinten raus entwickelte Werder zwar nochmal Druck, fand aber "nie den richtigen Punch", wie Ducksch anmerkte, der aber wenigstens noch einmal zum 2:2-Endstand zustach.

Auf der Suche nach Antworten, warum Werder erneut kein Spiel durchgängig auf konstantem Leistungsniveau durchbrachte, rätselte der Torjäger: "Es ist oft passiert, dass wir richtig gut ins Spiel finden, dann die letzten Minuten vor der Halbzeit aber wieder nachlassen oder, dass wir schlecht anfangen und uns dann immer wieder steigern. Ich weiß nicht, woran das liegt."

Ducksch zieht mit Völler gleich

Dennoch beobachtete der 29-Jährige, dass "wir uns gefestigt haben" - und ließ deshalb auch noch eine kleine Kampfansage für den Jahresabschluss am Dienstag (18.30 Uhr) zuhause gegen RB Leipzig raus. "Wenn wir so in die Partie gehen wie in den ersten 25 Minuten heute mit dem Rückenwind der letzten Heimspiele, dann können wir nochmal für eine Überraschung sorgen", so Ducksch.

Trotz des einen noch ausstehenden Spiels zog Ducksch schon einmal Bilanz: "Ich glaube, dass ich in die Rückrunde sehr gut gekommen bin und dass ich eine bis jetzt gute Saison spiele." Zwar sei immer noch "Potenzial nach oben", doch gerade mit der DFB-Nominierung sei es bis jetzt ein "perfektes Jahr".

Hinzu kommt noch, dass sich Ducksch seit dem Auswärtsspiel in Gladbach eine Bestmarke mit DFB-Sportchef Rudi Völler teilt. Der Angreifer erzielte zehn Auswärtstore innerhalb eines Kalenderjahres, so viele wie kein anderer in der Bundesliga. Gleiches schaffte im Werder-Trikot zudem nur Völler (1983 und 1985).