Ducksch: Verlängerung bei Werder auf der Zielgeraden

Marvin Ducksch wird aller Voraussicht nach auch in der neuen Saison weiter für den SV Werder Bremen auflaufen: Die Vertragsverlängerung des Angreifers steht bevor.

Soll bis 2026 in Bremen bleiben: Marvin Ducksch IMAGO/Eibner

Er hatte eine "zeitnahe" Entscheidung nach Saisonende angekündigt - letztlich hat es dann schon noch ein paar Wochen gedauert, bis sich die Zukunft von Marvin Ducksch nun geklärt hat. Der Angreifer wird seinen zuvor 2024 auslaufenden Vertrag beim SV Werder Bremen noch in dieser Woche verlängern, wie die Bild zuerst berichtete. Die Zusammenarbeit soll um weitere zwei Jahre bis 2026 ausgedehnt werden, zu finanziell besseren Bezügen - und eine Option auf ein weiteres Jahr beinhalten, sollte der Stürmer bis dahin auf gewisse Einsatzzeiten kommen.

Nach Ende der abgelaufenen Spielzeit hatte insbesondere eine bis zum 15. Juni gültige Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro einen möglichen Abgang des 29-Jährigen zwischenzeitlich befeuert. Allerdings war bis dahin kein Klub mit einem Angebot beim Bundesligisten vorstellig geworden. Etwaige Interessenten aus dem Ausland sollen den Spieler weniger gereizt haben.

Werder formt den Angriff

Ducksch wollte in Deutschland bleiben, auch aufgrund der nach der kommenden Saison bevorstehenden Heim-Europameisterschaft. Angesichts seiner persönlich erfolgreichsten Spielzeit und insgesamt 20 Scorerpunkten (12 Tore, 8 Assists) habe er mit einem Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft noch nicht abgeschlossen, heißt es. Zumal ihm Sturmpartner Niclas Füllkrug im vergangenen Jahr vorgemacht hatte, dass ein solcher Weg auch vergleichsweise spät in der Karriere nicht unmöglich ist.

Auch Füllkrug liegt ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor, ob sich allerdings auch der Bundesliga-Torschützenkönig zu Werder bekennt, ist aktuell noch nicht absehbar - ein Verbleib jedoch keineswegs ausgeschlossen. Durch die bevorstehende Ducksch-Verlängerung werden die Planungen im Bremer Angriff indes weiter vorangetrieben: Mit Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf wurde bereits ein Zugang ablösefrei verpflichtet, Justin Njinmah hat seinen Vertrag ebenfalls verlängert.

Eren Dinkci wiederum hat den Klub leihweise nach Heidenheim verlassen, um auf Bundesliga-Niveau zu Spielpraxis zu kommen. Der von seiner Leihe zum FC Millwall zurückkehrende Oliver Burke könnte ebenfalls noch gehen. In dieser Woche wird der Schotte jedoch erst einmal zur Leistungsdiagnostik und dem Auftakt des Mannschaftstrainings am Mittwoch an der Weser erwartet.