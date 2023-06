Ducksch verkauft, trotzdem Erster: Wie Frehs im Interactive triumphierte

Dominik Frehs (38) hat das kicker-Managerspiel der Interactive-Variante in der Bundesliga gewonnen und sich gegen 146.496 Konkurrenten durchgesetzt. Im Interview spricht der selbstständige Finanzcoach über seine Strategie - und darüber, welche Spieler er für die kommende Saison schon auf dem Zettel hat.

Herr Frehs, starten wir mit einer gemeinen Frage: Wie haben Sie die Rückrunde von Marvin Ducksch verfolgt?

Gerade bei seinen Doppelpacks dachte ich mir: Hm, da habe ich vielleicht doch nicht so gut getauscht (lächelt). Aber weil Kolo Muani zu Beginn der Rückrunde ebenfalls sehr gut getroffen hat, war der Ärger doch nicht ganz so groß.

In der Winterpause lagen Sie noch auf Platz 23. Gekauft haben Sie Tapsoba, Wirtz, Huseinbasic und Kolo Muani. Verkauft haben Sie neben Nico Schlotterbeck, Götze und Fraulo eben Ducksch, der einer der besten Torschützen der Rückrunde wurde.

Um mit dem Mainstream mithalten zu können, musste ich Kolo Muani ins Team holen. Wenn man vorne steht, muss man die Guten haben. Ducksch habe ich dafür mit etwas Magenschmerzen verkauft. Und ansonsten war für mich war ganz klar: Ich brauche Florian Wirtz. Klar, das war ein Risiko, nachdem er voher so lange verletzt gewesen war. Aber ich habe Leverkusen nach deren schwacher Hinrunde etwas zugetraut.

Für Wirtz haben Sie Götze eingetauscht, der aber einen geringeren Marktwert als Wirtz besaß.

Genau, ich musste draufzahlen. Also habe ich Nico Schlotterbeck für Tapsoba "kleingemacht". Schlotterbeck hätte ich eigentlich gern behalten und lieber Gvardiol verkauft, aber das hat preislich leider nicht hingehauen. Ein paar Hunderttausend haben am Ende immer gefehlt.

Wenn man Ihr Gesamtergebnis sieht: So schlecht war Ihre Lösung am Ende nicht. Wie sind Sie im Winter an die Wechsel herangegangen? Haben Sie versucht, die starke Platzierung zu halten, oder wollten Sie das Risiko erhöhen und ganz vorn angreifen?

Ich spiele schon seit 21 Jahren mit. Immer unter der Prämisse, das beste Team an den Start zu bringen. Top 1000 ist kein Ziel, für das ich teilnehme (lacht). 2016/17 habe ich den 76. Platz belegt, ein Jahr später den 439. Ansonsten bin ich gerade am Anfang eher unter "ferner liefen" gelandet.

Kein Lewandowski, kein Haaland. Also habe ich das Hauptaugenmerk lieber auf die Abwehr gelegt. Dominik Frehs

Ab wann haben Sie in dieser Saison dran geglaubt, dass der große Wurf klappen kann?

Ab dem 1. Spieltag (135 Punkte, Platz 21, Anm. d. Red.) war ich ja schon ziemlich weit oben dabei. Aber dann kam ein Loch, und ich fiel auch mal aus den Top 40 heraus. Um den 24. oder 25. Spieltag ging die Formkurve meines Teams nach oben. Dann hat auch der Herr Gregoritsch getroffen. Zum 29. Spieltag habe ich dann die Führung übernommen. Trotzdem habe ich immer versucht, den Moment mitzunehmen, ihn zu genießen und gar nicht so weit in die Zukunft zu schauen. Einmal ganz oben zu stehen war ja schon super. Aber ab dem 32. Spieltag war der Vorsprung schon recht groß. Da war die Hoffnung da.

Das ist defensiv formuliert angesichts von 66 Punkten Vorsprung zwei Spieltage vor Schluss. Haben Sie wirklich geglaubt, dass das noch schief gehen kann?

Vor dem 33. Spieltag war ich tatsächlich sehr skeptisch. Das war so ein Gefühl. Aber danach, als der Vorsprung immer noch 59 Punkte betrug, war ich schon recht entspannt. Zum Zweitplatzierten gab es nur noch vier oder fünf unterschiedliche Spieler.

Was an Ihrem Siegerkader auffällt, ist der günstige Sturm.

Es gab keinen Lewandowski mehr und keinen Haaland. Die Top-Kategorie mit zehn und 8,5 Millionen war damit weg. Also dachte ich mir: Ich muss etwas umstellen. So habe ich das Hauptaugenmerk lieber auf die Abwehr gelegt und insgesamt nur acht Millionen für meinen Sturm der Hinrunde bezahlt: Becker, Ducksch, Gregoritsch, Dietz und Borges Sanches.

Wie fanden Sie die Möglichkeit, nach dem Deadline Day einen Transfer vorzuziehen? Sie haben ja davon Gebrauch gemacht und Götze für Sabitzer gekauft.

Das war super, hat mir sehr gut gefallen und könnte aus meiner Sicht für die Zukunft gern weiter genutzt werden. Mit Sabitzer hatte ich zu Saisonstart mal eine etwas andere Alternative genommen. Ich habe es einfach mal probiert, auch weil ich mit Sildillia (der Freiburger war trotz Minimal-Marktwert zunächst Stammspieler, d. Red.) einen Back-up hatte. Sabitzer hat an den ersten fünf Spieltagen 28 Punkte eingefahren, aber dann wurde immer sichtbarer, dass es bei ihm nicht kontinuierlich für die Startelf reichen würde. Götze hat fast gleich viel gekostet und anfangs auch gut performt. Auch wenn nicht so viele Scorerpunkte dabei rauskamen.

August ist der Sonnenmonat. Damit meine ich nicht nur das Wetter. Dominik Frehs

Die Deadline-Day-Regel werden wir in der neuen Saison auf jeden Fall wieder dabei haben. Im Jahr zuvor hatten wir die Punktanpassungen modifiziert. Wie hat sich das ausgewirkt?

Das kam in der Managerspiel-Community absolut positiv an. Das Spiel heißt ja Interactive, und da hilft es enorm, wenn man samstags um 14.30 Uhr noch reagieren kann, sobald die Aufstellungen feststehen - und obwohl das Freitagsspiel schon vorbei ist. Das macht es richtig attraktiv.

Außerdem hatten wir die Bewertungsregeln angepasst: Vier statt zwei Punkte für die Startelf, zwei statt einen Punkt für eine Einwechslung.

Das hat die Teams deutlich variantenreicher gemacht. Früher haben sich die Kader schon sehr geglichen: Alle hatten Lewandowski und ein paar weitere Stars. Heute findet man oft nur noch zwei Übereinstimmungen mit anderen Teams in den Managerligen.

So haben wir uns das gewünscht. Wie viel Zeit investieren Sie denn vor der Saison in Ihren Kader?

August ist der Sonnenmonat. Damit meine ich nicht nur das Wetter, sondern auch das Basteln am kicker-Kader, das Kombinieren, das Herumprobieren. Da nehme ich mir viele Abende Zeit, baue eine erste Idee, dann nochmal eine Alternative. Dafür gehen sehr viele Stunden drauf, locker eine bis zwei Stunden täglich. Wenn man das auf die 20 oder 25 Tage bis Saisonstart hochrechnet, kommt da schon einiges zusammen.

Leipzig wird Openda holen. Den finde ich interessant. Dominik Frehs

Während der Saison verkünden die Klubs samstags gegen 14.30 Uhr ihre Aufstellungen. Diese Zeit ist vermutlich in Ihrem Wochenendablauf geblockt?

Mein Wecker ist immer gestellt. Einfach, damit man nochmal reagieren kann und damit es nicht im Familienleben untergeht (lacht). Das ist mir schon sehr wichtig: Wer spielt, was kann ich noch ändern? Gerade wenn man im Ranking oben steht, ist man noch mehr hinterher. Am 21. Spieltag waren wir samstags auf einem Faschingsumzug unterwegs, ich hatte wenig Zeit, um zu überlegen, wen ich aufstelle: Huseinbasic oder Gvardiol? Am Ende brachte ich Huseinbasic (Note 5 und somit -2 Punkte), ließ Gvardiol (Note 2,5, also 8 Punkte) draußen. Da habe ich mich schon mal einen Tag geärgert.

"Trübt" bei Ihnen eine Vereinsbrille den objektiven Blick auf das Managerspiel?

Nein, ich schaue sehr neutral darauf. Zwar bin ich Sympathisant des BVB, aber der größte Fan bin ich von meinem kicker-Team (grinst).

Der Kader von Dominik Frehs Rönnow (Grill, Busk)

Frimpong, Ginter, Tapsoba (Gvardiol, Sildillia, Tolba)

Musiala, Grifo, Doan, Wirtz (Huseinbasic, Ahamada, Millot, Olesen)

Kolo Muani, Becker, Gregoritsch (Dietz, Borges Sanches)

Welche Grundsätze verfolgen Sie sonst bei der Kadererstellung?

Im Tor schaue ich mir immer die drei bis vier günstigsten Kombinationen an und frage mich: Bei wem fühle ich mich am sichersten? In diesem Jahr war das Unions Rönnow. Er hat mit Grill auch einen guten Ersatztorwart, also ist die Wahl auf diese Kombi gefallen. Mein Mittelfeld hat sich von alleine aufgestellt: Grifo als Top-Scorer, Musiala als "Gamble", der sich ausgezahlt hat. Doan mit 2,2 Millionen war für mich Pflicht nach dem, was ich von ihm in Bielefeld und Eindhoven gesehen hatte. Und dann gibt es ja das Motto: Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften. Meine Verteidigung hat es dieses Jahr rausgerissen.

Im Nachhinein klingt das natürlich alles logisch.

Es kam sehr viel zusammen, auch Glück, gar keine Frage. Andere starke Stürmer, die meine Konkurrenten im Team hatten, sind am Ende zeitweise ausgefallen: Thuram, Füllkrug, Choupo-Moting. Moukoko kam nicht mehr regelmäßig rein, im Mittelfeld haben Kainz, Szoboszlai nicht mehr so viel gepunktet. Und Verletzungspech hatte ich ja bis auf Gvardiol überhaupt nicht. Seinen Ausfall konnte ich dadurch auffangen, dass alle anderen immer gesund waren.

Als Titelverteidiger haben Sie bestimmt schon Pläne für die neue Saison ...

Natürlich muss ich die Marktwerte im Blick behalten, aber generell habe ich schon die Idee, wieder die Abwehr zu stärken. In der Vergangenheit habe ich eher 4-4-3 aufgestellt, also mit einem vollwertigen Ersatzmann, da konnte man viele Formationen spielen. Jetzt wird es vielleicht sogar ein 5-4-2 mit einem Ersatzspieler: Orban, Gvardiol, Tapsoba, Nico Schlotterbeck - eine konstante, kopfballstarke Abwehr. Und dann kommt viel auf die Stürmerauswahl an. Leipzig wird Openda holen, den finde ich interessant. Ein paar Spieler habe ich schon im Hinterkopf.