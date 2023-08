Ducksch und Füllkrug: Ein Plädoyer, Ungewissheit, keine Versprechen

Am Samstag in Freiburg werden Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug standesgemäß in der Startelf des SV Werder Bremen stehen. Ole Werner hofft: nicht zum letzten Mal. Der Trainer spricht in höchsten Tönen von beiden.

Gesetzt im Werder-Sturm: Marvin Ducksch (li.) und Niclas Füllkrug. IMAGO/Jan Huebner