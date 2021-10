Ducksch und die Effektivität seines Ex-Klubs: "Da läuft alles"

Vor der Partie gegen seinen ehemaligen Verein spricht Marvin Ducksch über die bessere Chancenverwertung des FC St. Pauli und sein erstes Jahr in der 2. Liga. Beim SV Werder sieht sich der Stürmer selbst in der Pflicht.

Als Marvin Ducksch am Mittwoch in einer Medienrunde davon sprach, dass der FC St. Pauli "genauso oft aufs Tor schießt wie wir", war das nicht ganz richtig. Der SV Werder Bremen weist mit bislang 183 Torschüssen sogar 23 Versuche mehr auf als der aktuelle Tabellenführer der 2. Liga. Womit der Werder-Angreifer jedoch richtig lag, ist: "Die machen die Tore. Da läuft alles gerade." Fünfmal in Folge haben die Hamburger zuletzt gewonnen, dabei 18 (!) Treffer erzielt.

Ich bin mittlerweile angekommen. Marvin Ducksch

Zum Vergleich: Werder verlor dreimal, holte einen Sieg und spielte zuletzt in Sandhausen Unentschieden - bei insgesamt fünf erzielten Toren. "Da sieht man, wie es im Fußball laufen kann", sagte Ducksch und verwies auf die vergleichsweise ineffektive Chancenverwertung der eigenen Mannschaft: "Bei uns trifft der Ball den Pfosten. Dieses Quäntchen müssen wir uns erarbeiten."

Der mit vier Treffern in sieben Spielen bislang torgefährlichste Bremer Profi nahm vor der Partie am Samstag (13.30 Uhr) nun unter anderem sich selbst in die Pflicht: "Wenn man Spiele gewinnen will, muss man Tore schießen. Das müssen wir uns ankreiden. Dazu bin ich zuständig, aber auch die vordere Kette", so der 27-Jährige: "Das wissen wir, daran arbeiten wir, das wollen wir besser machen."

Werder läuft den eigenen Ansprüchen noch hinterher

Der 10. Tabellenplatz, auf dem die Bremer aktuell rangieren, entspreche jedenfalls nicht dem, "wo wir gerne stehen würden". Für seinen Ex-Klub läuft es da erheblich besser, auch wegen der insgesamt elf Tore, die der FC St. Pauli (27) gegenüber dem SV Werder (16) bislang mehr erzielt hat. Für die Hamburger kam Ducksch in der Saison 2016/17 zu seinen ersten zehn Einsätzen in der 2. Liga, traf einmal.

Damals sei er noch relativ jung gewesen, das erste Jahr in der 2. Liga war für ihn "Neuland", erklärte der gebürtige Dortmunder nun: "Ich musste den richtigen Profifußball erst mal kennen lernen. Aber das war vielleicht für meine persönliche Entwicklung genau das Richtige." Bei seinen weiteren Zweitliga-Stationen in Kiel und Hannover reifte er später zum Torjäger (50 Tore in 99 Spielen). Ducksch: "Ich bin mittlerweile angekommen."