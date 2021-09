Ducksch übt klare Schiedsrichter-Kritik - Weiser "kannte die Regel einfach nicht"

Das erste Nordderby in der 2. Bundesliga hat für reichlich Diskussionsstoff gesorgt - und auf Werder-Seite im Nachhinein für reichlich Frust. Marvin Ducksch war sauer auf Schiedsrichter Sascha Stegemann.

"Für mich ist das ein ganz klarer Elfmeter, weil ich zu 100 Prozent noch an den Ball kommen würde", bewertete Ducksch am "Sky"-Mikrofon die knifflige Szene in der 36. Minute des Nordderbys, in der der aus Hannover gekommene Sommerneuzugang im Duell mit HSV-Kapitän Sebastian Schonlau im gegnerischen Strafraum zu Fall gekommen war. "Er klemmt den Arm ein und unten trifft er mich auch nochmal. Ich weiß nicht, was man noch für einen hundertprozentigeren Elfmeter braucht."

Schiedsrichter Sascha Stegemann sah das - wie übrigens auch HSV-Coach Tim Walter - anders, wurde auch vom VAR nicht überstimmt - und zog damit Duckschs Frust auf sich. "Letzte Woche gab es schon keinen, als ich gezogen werde", blickte der Stürmer auf das 3:0 in Ingolstadt zurück, "und jetzt schon wieder. Mittlerweile glaube ich, dass es nur noch Elfmeter gibt, wenn es von hinten in die Beine geht."

Hätte Stegemann den Elfmeter verhängt, hätte er wohl auch den bereits verwarnten Schonlau als letzten Mann vom Platz gestellt. "Wenn er den Elfer gibt, steht es 1:1 und es gibt eine Rote Karte, dann sind wir wieder voll im Spiel", haderte Ducksch.

Ich kannte die Regel einfach nicht. Mitchell Weiser

1:1 hätte es aber kurze Zeit später dennoch gestanden, hätte sich Mitchell Weiser nicht bei Duckschs sehenswertem Freistoßtreffer im letzten Moment noch regelwidrig in die HSV-Mauer gestellt. Diesmal war Stegemanns Entscheidung völlig unstrittig: Seit 2019 müssen angreifende Spieler mindestens einen Meter Abstand zur Freistoßmauer halten. "Wir hatten die Schulung", erinnerte sich Ducksch. Weiser offenbar nicht. Weniger noch: "Ich kannte die Regel einfach nicht. Es tut mir leid für Marvin und die Mannschaft."

Weiser und "das Rückspiel"

Bei allem Ärger über den ausgebliebenen Elfmeter und vom Mitspieler zunichtegemachten Traumtor gab Ducksch ob der schwachen Chancenverwertung seines Teams in der Schlussphase aber auch zu: "Wir hätten heute noch zehn, 20, 30 Minuten weiterspielen können und ihn nicht reinbekommen." Weiser schaute deswegen lieber gleich voraus: "Der HSV hat sicher Qualität, aber eigentlich sind wir besser. Ich hoffe, dass wir das im Rückspiel dann zeigen." Die Regel mit der Freistoßmauer dürfte der Bayer-Leihspieler jetzt jedenfalls kennen.