Ducksch nach erstem Bundesliga-Dreierpack: "Ein sehr besonderer Tag"

Marvin Ducksch war beim 4:2-Erfolg von Werder Bremen über Hertha BSC der Matchwinner. Der Angreifer sprach über seine Gefühlswelt bei einem persönlichen Novum, das Thema Klassenerhalt und lobte die Fans.

Rund eine Stunde vor Anpfiff bei Schlusslicht Hertha BSC hatten einige Bremer Fans wohl einen Schock verdauen müssen. Top-Torjäger Niclas Füllkrug (Wadenprobleme) war nicht rechtzeitig fit geworden, das Beenden der Sieglos-Serie von sechs Spielen ohne Dreier wurde schon vor 15.30 Uhr erschwert. Die andere Konstante in Werders Angriff aber konnte spielen - und sie lieferte. Marvin Ducksch überragte beim 4:2 über Hertha.

Gleich drei Tore erzielte Ducksch am Samstagnachmittag. Ohne groß zu überlegen sprach der 29-Jährige in der Mixed Zone daher von einem "definitiv" genialen Tag. "Jeder freut sich, wenn er drei Tore macht und man das Spiel gewinnt."

"Konnten das zum Heimspiel machen": Ducksch dankt Fans

Für die tolle Leistung von Ducksch hatten dabei nicht nur seine Mitspieler ("Die Bälle sind super gekommen, ich habe sie dann verwertet"), sondern auch die SVW-Fans beigetragen. Mehr als 20.000 Anhänger waren mit dabei im ausverkauften Berliner Olympiastadion und füllten damit die Spielstätte zu fast einem Drittel aus. Ducksch dazu: "Ich habe im Vorverlauf mitbekommen, dass einige am Start sein werden" und "wir das zum Heimspiel machen konnten".

Eine Stütze waren die Bremer Anhänger bei Duckschs neuem persönlichen Rekord also allemal. Der Angreifer habe bei seinem ersten Dreierpack in der Bundesliga "gemerkt, dass uns das (die Unterstützung der Fans, d. Red.) auf dem Platz hilft und ich habe dann beim Jubel versucht, jeden Einzelnen noch mehr mit ins Boot zu nehmen. Man hat ja gesehen, was los war."

Losgelegen hatte Ducksch übrigens schon in der sechsten Minute, der erste Torschuss saß, und auch danach zeigte sich der Bremer Angreifer treffsicher. Am Ende war er "sehr, sehr glücklich" nach dem "sehr besonderen Tag für mich". Nur an sich dachte Ducksch dabei nicht, er erklärte trotz Füllkrugs Fehlen die Bedeutung von seinem "sehr wichtigen" Sturmpartner. Dieser sei - wie jeder - ersetzbar, doch: "Wir brauchen den Jungen", hoffentlich könne dieser kommende Woche wieder mitwirken.

Den Spielball hatte sich Ducksch bei Abpfiff noch nicht sichern können, dafür aber die Erfüllung eines Saisonziels. Er habe sich vorgenommen, zweistellig zu treffen, erklärte der Stürmer - nun steht er bei elf Treffern. Trotz des Sieges in der Hauptstadt wollte er aber noch nicht über den greifbar nahen Klassenerhalt reden und lieber "erst mal den super Erfolg" feiern, gemeinsam mit den Fans.

Werner über Fans, Team und Klub: "Sehr gut"

Für Bremen war es der erste Erfolg nach sechs Spielen ohne Sieg, nach dem Coach Ole Werner bei "Sky" erneut lobte: "Irgendwann waren fast nur noch unsere Fans zu hören." Kurzum: "Sehr, sehr gute Leistung der Mannschaft, sehr gute Leistung des gesamten Vereins und eine sehr gute Leistung unserer Fans."