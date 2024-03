Ducksch nach Auswechslung: "Der Trainer hatte eine andere Idee"

Der neue Vereinsrekord von vier Auswärtssiegen in Folge in der Bundesliga bleibt für Werder Bremen vorerst ein Traum. Durch das 1:2 in Hoffenheim verlor der SVW in der Fremde erstmals wieder - und sprach anschließend vor allem über Chancen und deren Verwerter.

"Von der Leistung her war es kein schlechtes Auswärtsspiel. Wir hatten vielleicht sogar mehr Torchancen, als wir vor dem Spiel erwarten konnten", meinte Ole Werner nach der Partie in Sinsheim. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns lange schwergetan, noch klarer für Torgefahr zu sorgen. Wir hatten Glück, dass Hoffenheim uns im Spiel lässt und hintenraus haben wir noch zwei gute Möglichkeiten. Ich kann meiner Mannschaft von der Leistung her wenige Vorwürfe machen", so der Bremer Coach weiter.

Des Trainers andere Idee und das "Fortune im Abschluss"

Besonders unzufrieden gerade mit der Chancenverwertung zeigte sich Marvin Ducksch, der selbst in der 39. Minute den Pfosten getroffen hatte: "Da waren schon Riesendinger dabei", befand der 29-Jährige. "Es war ein Mix aus Pech und ich weiß nicht was. Wir waren nicht mal die schlechtere Mannschaft", haderte der Angreifer.

Ich glaube, ich war heute gut im Spiel. Der Trainer hatte eine andere Idee. Marvin Ducksch

Nicht unbedingt angetan war Ducksch auch von seiner Auswechslung durch Werner in der 64. Minute, in der er für Justin Njinmah Platz machen musste. "Ich glaube, ich war heute gut im Spiel. Der Trainer hatte eine andere Idee", so der Stürmer vielsagend. Der Coach selbst sagte über Ducksch, der in der laufenden Saison bereits neun Tore und sechs Vorlagen auf dem Konto hat, aber seit rund einem Monat nicht mehr scorte: "Mein Eindruck ist, dass ihm hier und da Fortune im Abschluss fehlte." Zugleich sehe Werner aber keinerlei Grund, "an Marvin zu zweifeln".

Idee mit Alvero geht auf: "Eigentlich nicht für Torgefahr zuständig"

Statt Ducksch oder Njinmah traf indes ein anderer - und dies zum ersten Mal in der Bundesliga: Winterneuzugang Skelly Alvero. Dabei sei dieser eigentlich gar kein Torjäger. "Er ist nicht für die Torgefahr zuständig, aber in der Situation war er da. Wir wollten mit ihm Wucht im Strafraum. Da hat es sich ausgezahlt." Eigentlich sei Alvero aber kein "Torschütze vom Dienst", sondern eher ein Spieler für eine Reihe weiter hinten. "Wenn er es aber wird, hätten wir nichts dagegen", fügte Werner an.

Endgültig vor dem Abschied steht Rafael Santos Borré, dessen Abreise zu seinem neuen Klub Internacional Porto Alegre Anfang der kommenden Woche vonstatten gehen soll.

"Am Ende des Tages muss man sagen, dass Rafa sich in der Zeit bei uns immer professionell verhalten und sich vom ersten Tag an eingebracht hat. Es gibt Dinge, die im Fußball so laufen und so nicht von allen Seiten geplant waren. Rafa hat uns geholfen, die Punkte, die wir haben, zu holen. Jetzt ist es an anderen, in diese Lücke zu stoßen", erklärte Werner und verwies auf die "positive Entwicklung" von Dawid Kownacki und Nick Woltemade. Und da ist ja auch noch Marvin Ducksch.