Ducksch: "Ich habe nicht umsonst für drei Jahre unterschrieben"

Marvin Ducksch vom SV Werder Bremen war zweifacher Torschütze beim 3:2-Derbysieg in Hamburg, ist längst Fan-Liebling und ein Hoffnungsträger für den Aufstieg in die Bundesliga. Er sagt: "Ich bin sehr glücklich hier."

Es war angeblich nicht das erste Mal, dass Leonardo Bittencourt am Sonntagabend den neuen Werder-Hit "Duckschi’s on fire" angestimmt hatte, wie Marvin Ducksch am Mittwoch verraten hat: Bereits nach dem mehr als fünf Wochen zurückliegenden 4:3-Sieg in Paderborn wurde die abgewandelte Fußballversion des Klassikers "Will Grigg‘s on fire" von der EM 2016 im Bremer Mannschaftsbus geschmettert.

Größere Bekanntheit erlangte der Song nun jedoch nach der Ankunft des Werder-Mannschaftsbus am Weserstadion. Dort nahmen die Ultras die Mannschaft bereits im Dunkeln in Empfang, gemeinsam feierten Fans und Spieler unter Einhaltung der Abstände den 3:2-Nordderbysieg beim Hamburger SV. "Das zeigt einfach, was für eine geile Stimmung wir in der Mannschaft haben", sagt Ducksch, "dass gerade alles gut läuft bei uns, nicht nur auf dem Platz".

Bester Werder-Torschütze

Der Angreifer selbst ist längst Bremer Publikumsliebling - und hat auch schon selbst mitbekommen, dass die Fans regelmäßig langgezogene Duuucksch-Sprechchöre anstimmen, wenn er etwa eine Ecke ausführt. Das ist sicherlich auch bedingt durch seine 14 Treffer für Werder (neben dem einen für Ex-Klub Hannover 96 vor seinem Wechsel nach dem 4. Spieltag), womit er bester Torschütze der Bremer ist - vor Niclas Füllkrug, der elfmal traf.

Ducksch: "Füllkrug kann fast alles"

Ducksch lobt seinen Partner als "Stürmer auf Topniveau, der große Fähigkeiten besitzt und fast alles kann - bis auf Standards". Ein Erfolgsgeheimnis im Zusammenspiel zwischen den beiden gebe es jedoch eher nicht, auch wenn es bis zum 12. Spieltag dauerte, dass sie erstmals gemeinsam stürmten. "Wir haben uns mal klar die Meinung gesagt, wie es nicht geht und wie es funktionieren kann", so Ducksch, "das haben wir uns beide zu Herzen genommen". Mittlerweile bilden sie das beste Sturmduo der 2. Liga. "Wir bringen unsere Stärken auf den Platz", erklärt Werders Nummer 7, "ich profitiere von seinen und er von meinen".

Bundesliga: "Das Ziel jedes einzelnen"

In der Torschützenliste der 2. Liga belegt Ducksch aktuell Platz drei, gleichauf mit Robert Glatzel (Hamburger SV, 15 Treffer) und hinter Guido Burgstaller (FC St. Pauli, 17) und Simon Terodde (Schalke 04, 16). Wichtiger als die Torjägerkanone wäre dem 27-Jährigen jedoch etwas ganz anderes: der Aufstieg. "Ich glaube, dass es das Ziel jedes einzelnen ist, Bundesliga zu spielen. Das ist auch mein Ziel."

Keinerlei Abschiedsgedanken

Und sollte das nicht in der aktuellen Saison klappen, stellte Ducksch bereits in Aussicht, einen erneuten Anlauf mit Werder nehmen zu wollen - obwohl einer der besten Angreifer der 2. Liga sicherlich auch Begehrlichkeiten anderer Klubs wecken würde. "Ich habe ja nicht umsonst für drei Jahre unterschrieben. Ich bin sehr glücklich hier", betont der Angreifer, dessen Vertrag noch bis 2024 gültig ist. "Ich habe große Ziele mit dem Verein." Dafür werde er "alles" tun: "Wir sind auf einem guten Weg."