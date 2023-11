Ducksch für die DFB-Elf? "Nagelsmann mag solche Spielertypen"

Mit seinem Freistoßtreffer hat Marvin Ducksch seinen Wert für den SV Werder Bremen einmal mehr untermauert. Die Stimmen, die ihn mit der Nationalmannschaft in Verbindung bringen, mehren sich.

Bereits unter der Woche hatte Sky-Experte Didi Hamann via kicker angeregt: "Wir reden da über alle möglichen Kandidaten - und Marvin Ducksch zeigt seit eineinhalb, zwei Jahren, was er für ein guter Stürmer er ist. Dann muss man auch über ihn sprechen." Nach dem 2:2-Unentschieden zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SV Werder Bremen am Sonntag nahm das Thema nun weiter an Fahrt auf.

Ducksch hatte seine Mannschaft per Freistoßtor früh 1:0 in Führung gebracht. "Super!", sprach Leonardo Bittencourt dem Schützen sein Lob aus: "Ich habe schon gesehen: Position, Mauer - er musste ihn nur rüberbringen. Klar ist das schwer, aber für einen, der das regelmäßig übt, nimmt man so ein Geschenk auch mal an." Annehmen würde der Werder-Angreifer indes auch einen Anruf von Julian Nagelsmann: "Ich versuche weiter Leistungen zu bringen", so Ducksch - und falls der Bundestrainer bereit wäre, diese zu honorieren, "wird er sich sicherlich melden".

Ducksch: "Würde sicherlich nicht nein sagen"

Teamkollege Bittencourt jedenfalls hält das ebenfalls nicht für ausgeschlossen: "Wieso nicht?", sagte der 29-Jährige, der 2018 für die TSG Hoffenheim ja unter dem damaligen Trainer spielte: "Ich kenne Julian Nagelsmann und weiß, dass er solche Spielertypen mag, die rund um die Box einen guten Touch haben." Zwar spricht der Mittelfeldspieler noch von einem "weiten Weg" für Ducksch, "er wird jetzt genau beobachtet - aber wenn er so weitermacht und auch fit bleibt, wird sich vielleicht die Möglichkeit ergeben. Ich würde es ihm gönnen, bin aber kein Bundestrainer."

Darauf angesprochen, wollte sich Ducksch zumindest noch mal genauer wegen Bittencourts Erfahrungen mit Nagelsmann erkundigen: "Danach muss ich ihn mal fragen", erklärte der 29-Jährige grinsend: "Ich glaube, dass der Bundestrainer ein Fan von verschiedenen Systemen ist, auch mal mit Doppelspitze spielen lässt. Und wenn er genau so einen Spielertypen braucht, würde ich sicherlich nicht nein sagen."

Werner über Ducksch: "Sehr schlau in allem"

Auch Ole Werner verdeutlichte einmal mehr den Wert des Angreifers für seine Mannschaft. "Er liefert konstant ab, nicht nur durch Tore, sondern auch durch Situationen, die er einleitet", betonte der Werder-Cheftrainer: "Auch im Defensivverhalten hat er sich in den letzten zwei Jahren total entwickelt." Auf dem Platz sei Ducksch "sehr schlau in allem, er begreift das Spiel". 29 Bundesliga-Scorerpunkte seit dem Bremer Wiederaufstieg belegen diese Entwicklung seither.

"Wir arbeiten mit den Spielern Woche für Woche dafür, dass sie ihre beste Leistung bringen können - und wenn das am Ende zu persönlichen Erfolgen führen würde, würde uns das sicherlich auch nicht stören", sagte Werner also über ein etwaiges Nationalmannschaftsdebüt des Bremers: "Am Ende gibt es aber andere, die diese Entscheidung treffen."