Ducksch: "Einen Spielertypen wie mich gibt es im DFB-Team nicht"

Im November wurde Marvin Ducksch erstmals für die Nationalmannschaft nominiert: Er gab sein Debüt, wurde zweimal eingewechselt. Jetzt will der Angreifer vom SV Werder Bremen mehr.

Ein achtminütiger Einsatz gegen die Türkei und 13 Minuten gegen Österreich: Als Marvin Ducksch in seinen zwei bisherigen Länderspielen den Platz betrat, lag die deutsche Nationalmannschaft jeweils zurück - beide Partien gingen letztlich verloren, 2:3 und 0:2. "Es war nicht so einfach, mich da in den Vordergrund zu spielen", sagt der 29-Jährige im Gespräch mit dem kicker: "Aber ich werde weitermachen."

Am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE beim kicker) startet er mit dem SV Werder Bremen in Bochum ins neue Bundesliga-Jahr, und beendet an diesem 17. Spieltag dann eine Hinrunde, die gerade für ihn persönlich weiterhin überaus erfolgreich verlaufen ist. Schon in der Rückrunde 2022/23 war er mit neun Toren treffsicherster deutscher Angreifer, aktuell steht er bei sieben Treffern und fünf Assists - Ducksch hat seine Entwicklung bestätigt. Daraus erfolgte auch die Einladung zur DFB-Elf, die er als das "i-Tüpfelchen des Jahres" empfand.

Ducksch: "Es gilt, mich interessant zu machen"

Beim Lehrgang im November habe er "sehr, sehr viel lernen" können, so der Stürmer: "Jetzt gilt es einfach, weiterhin in diesem Kreis zu bleiben, mich weiter interessant zu machen, um dann hoffentlich im Sommer mit den Jungs im eigenen Land spielen zu dürfen." Ducksch hatte sich dieses Ziel, die Heim-EM, schon länger in den Kopf gesetzt, "in den letzten ein, zwei Jahren ist das intensiver geworden". Durch die erstmalige Nominierung sei der "der Traum auf jeden Fall noch mal größer geworden", bekannte der Werder-Profi: "Definitiv."

Was von ihm gefordert sei, "das braucht man mir nicht sagen, das weiß ich selbst" - in der Bundesliga, und bei der Nationalmannschaft. "Jetzt liegt es an mir, einfach Leistung zu bringen und es dem Bundestrainer so schwer wie möglich zu machen, nicht an mir vorbeizukommen", sagt Ducksch. Dass es dem deutschen Kader gerade in der Offensive nicht unbedingt an individueller Qualität mangelt, ist dem Bremer bewusst, er betont jedoch: "Ich denke, dass es so einen Spielertypen wie mich in der Mannschaft einfach nicht noch einmal gibt."

DFB-Elf keine Mannschaft? "Das kann ich nicht sagen"

Ducksch spielt auf sein risikobehaftetes Spiel an: one touch, wann immer es geht, sowie die von Bundestrainer Julian Nagelsmann bescheinigten "verrückten" Momente - wenn der Profi "ein paar Dinge anders macht, als man sie vielleicht erwartet". Selbstbewusst erklärt der Neu-Nationalspieler: "Ich kann eigentlich aus jeder Situation in der vorderen Reihe etwas kreieren, immer irgendwie ein Tor erzielen. Deswegen bin ich überzeugt, dass ich jeder Mannschaft etwas geben kann - auch der Nationalmannschaft."

Woran es im DFB-Team krankt, angesichts der jüngsten Ergebnisse und der vergangenen Turniere, da ist auch Ducksch nach seinen ersten Eindrücken überfragt: "Ich habe das ja auch immer nur von außen mitbekommen: Dass das keine Mannschaft sei, dass es da intern nicht stimmt. Das kann ich auf jeden Fall nicht sagen. Es war alles top dort. Leider konnten wir es in den beiden Spielen nicht auf den Platz bringen."

Bis zum Turnierstart im Juni verbleibe der Nationalmannschaft jedenfalls "noch ein bisschen Zeit, das in Ordnung zu bringen - nicht allzu lange, doch wir wollen die Fehler jetzt schnellstmöglich abstellen und Siege holen." Wird Ducksch dabei helfen können? Er würde zumindest gern.