Duah: Wurzeln in London, Vergangenheit in Nürnberg, Meister in Bulgarien

Der erste Spieler, der in England geboren ist und bei der EM in Deutschland ein Tor erzielte, war kein Akteur der Three Lions, sondern: Kwadwo Duah, Stürmer der Schweiz. Nun trifft der Ex-Nürnberger im Viertelfinale auf sein Geburtsland.

In der Saison 2022/23 für den 1. FC Nürnberg am Ball, bei der EM für die Schweiz: Kwadwo Duah. IMAGO/Pressinphoto

Mittlerweile gibt es keine Verbindungen mehr nach England. Zwar erblickte Kwadwo Duah am 24. Februar 1997 das Licht der Welt in London, "aber ich habe keine Verwandten mehr dort", sagt der Stürmer vom bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad.

In der Hoffnung auf ein besseres Leben zogen Duahs Eltern einst aus Ghana nach England; als ihr Sohn aber zwei Jahre alt war, verschlug es die Familie in die Schweiz. Duahs Verbindungen auf die Insel bestehen also in erster Linie auf dem Papier, sind aber gerade Thema im Schweizer EM-Quartier, weil die Eidgenossen am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker.de) im Viertelfinale auf England treffen.

Ich bin ein großer Chelsea-Fan. Mein Vorbild ist Didier Drogba. Kwadwo Duah

Und so war es Duah, der in der Saison 2022/23 elf Tore für den 1. FC Nürnberg geschossen hatte und nun am Mittwochmorgen auf dem Pressepodium vor den Journalisten Platz nahm, um über das Duell mit dem Mitfavoriten zu sprechen.

Dass die Three Lions in ihren ersten vier Turnierspielen fußballerisch ziemlich enttäuscht haben? "Sie haben gewonnen, also haben sie einen guten Job gemacht." Sein Bezug zum englischen Fußball? "Ich bin ein großer Chelsea-Fan. Mein Vorbild ist Didier Drogba." Und sein Treffer beim 3:1-Auftaktsieg gegen Ungarn? "Nach diesem Tor hat sich sicher vieles verändert, aber ich habe schon immer geträumt, dass ich in einer Top-5-Liga spielen kann - am liebsten in Italien."

Tatsächlich ist Duahs Bekanntsheitsgrad mit dem Tor gegen Ungarn immens gestiegen. Trotz seines Treffers musste er sich im weiteren Turnierverlauf allerdings hinter Breel Embolo anstellen. Ein Schicksal, das ihn nun auch im Viertelfinale ereilen dürfte.

Xhaka ist "sicher ein großer Name"

Granit Xhaka hingegen ist gesetzt. Wie auch bei Bayer 04 Leverkusen gehört der 31-Jährige zu den Leistungsträgern und Führungsspielern. Xhaka sei "sicher ein großer Name in unserem Team", sagt Duah: "Er ist sehr positiv und will immer gewinnen - auch im Training. Von ihm kann ich die Siegermentalität lernen."

Den Glauben auch in schwierigen Phasen zu haben, den unbedingten Willen, darauf wird es ja auch gegen England ankommen. Und zu fortgeschrittener Spielzeit könnte dann auch er wichtig sein: Duah, der gebürtige Londoner.