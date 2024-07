Duah weckt Begehrlichkeiten - AEK und Besiktas interessiert

Nach dem Verkauf von Mittelstürmer Ezequiel Ponce (27) in die MLS zu Houston Dynamo sucht AEK Athen nach einer Verstärkung im Sturm. Dabei scheint ein in Deutschland bekannter Schweizer richtig gute Karten zu haben.

Bei der noch laufenden EM hinterließ Kwadwo Duah einen guten Eindruck. Schon im Auftaktspiel gegen Ungarn (3:1) traf der 27-jährige Angreifer zur Führung der Eidgenossen. Danach folgten zwei Kurzeinsätze gegen Deutschland (1:1) und im erfolgreichen Achtelfinale gegen Italien (2:0). Beim Viertelfinals-Aus gegen England (3:5 i. E.) kam der Stürmer nicht zum Einsatz, so dass seine Turnierbilanz 116 Spielminuten und ein Tor ausweist.

Duah kickte in der abgelaufenen Saison beim bulgarischen Dauermeister Ludogorez Rasgrad. Nach seinem Wechsel aus Nürnberg verpasste der treffsichere Stürmer verletzungsbedingt die ersten drei Monate. Dennoch beendete Duah die Saison mit 15 Toren und sechs Assists in insgesamt 37 Pflichtspielen.

Ersatz für Ponce gesucht

Diese Leistungen hat man wohl auch im benachbarten Hellas registriert. Nach kicker-Informationen aus der Schweiz und Griechenland zeigen Vizemeister AEK und der türkische Topklub Besiktas starkes Interesse an einer Verpflichtung des Schweizer Stürmers. Nach dem Verkauf von Mittelstürmer Ezequiel Ponce (36 Spiele, 18 Tore) in die MLS zu Houston Dynamo für über acht Millionen Euro suchen die Athener nach einer Verstärkung im Sturm.

Duah würde auch spielerisch ins aggressive Spielsystem von AEK-Coach Matias Almeyda passen. Ludogorez würde dem Spieler bei einer mittleren einstelligen Millionenablöse, die sich mit den üblichen Boni erhöhen würde, keine Steine in den Weg legen. In Athen würde Duah auf seinen Nationalmannschaftskollegen Steven Zuber treffen.

Bei Besiktas wird Duah als Ersatz für das bei mehreren europäischen Klubs hoch gehandelte Stürmertalent Semih Kiliscoy (23 Ligaspiele, elf Tore) gehandelt.

Im Sommer 2022 wechselte der schnelle Angreifer für eine knappe Million vom FC St. Gallen an die Noris. Nach nur einer Saison in der 2. Bundesliga (37 Spiele, elf Tore, drei Assists) verkauften ihn die Franken für über drei Millionen Euro an den bulgarischen Europapokalteilnehmer.