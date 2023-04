"Du wirst von mir hören": Eichners Wink an Lieberknecht und Darmstadt 98

Der Karlsruher SC spielt eine sehr gute Rückrunde. Das 1:2 am vergangenen Freitag in Darmstadt war erst die dritte Niederlage im zwölften Spiel des Jahres. Die 90 Minuten machten aber auch deutlich, was den Badenern noch fehlt, um als Spitzenmannschaft durchzugehen.

Am Ende seines Vortrags richtete sich Christian Eichner noch an seinen Gegenüber. Auf der anderen Seite des Podiums saß sein Trainerkollege Torsten Lieberknecht, der Eichner und den Karlsruher SC mit seiner Mannschaft soeben mit 2:1 besiegt hatte - nun meinte Eichner zu Lieberknecht: "Du wirst von mir wahrscheinlich hören am Ende der Runde."

Was der Coach des KSC meinte: Spätestens in einem Monat, so Eichners Prognose, werden Lieberknecht und Darmstadt 98 in die Bundesliga aufsteigen - und dann wird er, Eichner, Lieberknecht und die Lilien beglückwünschen.

Nach dem Sieg gegen Karlsruhe sind es bereits 14 Punkte, die Darmstadt von Rang 4 trennen. Bei nur noch fünf ausstehenden Spielen ist dem SVD also schon jetzt zumindest die Relegation so gut wie sicher - für den KSC hingegen geht es im Grunde nur noch um einen einstelligen Tabellenplatz.

Was die Badener von einem Spitzenteam wie Darmstadt unterscheidet, zeigte sich beim direkten Duell am Freitagabend. Während sich die Lilien von einem frühen 0:1 nicht beirren ließen, standhaft blieben und aus wenig viel machten, ließ sich der KSC in der ersten Hälfte trotz des Führungstreffers vom Gegner und dem Rahmen des Spiels beeindrucken und war dann nicht effizient genug, als es genug Torchancen gab, um der Partie nach dem 1:2 noch einmal eine Wende zu verleihen.

Eichner findet, Darmstadt "strahlt was aus"

"Was mir bei meiner Mannschaft in der ersten Halbzeit extrem missfallen hat, war der fehlende Mut", gestand Eichner und sagte in Richtung Darmstadt: "Der Gegner strahlt was aus." Mit der Wucht von den Rängen und der Körperlichkeit auf dem Feld arbeitete sich der SVD Schritt für Schritt ins Spiel. "Das musst aushalten", sagte Eichner, "das ist 2. Liga, Fußball und das Leben." Seine Mannschaft hielt es letztendlich allerdings nicht aus und verlor - Darmstadt hingegen machte den nächsten Schritt Richtung Bundesliga. Lieberknecht dürfte also schon bald eine Nachricht von Eichner erhalten.