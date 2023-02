"Du wirst dich dafür schämen": Neidhart wird nach nicht gegebenem Handelfmeter deutlich

Zwei Spiele innerhalb von fünf Tagen und nur ein mickriger Punkt: Der enge Terminkalender macht den Mannheimern zu schaffen, auch zu sehen an der Niederlage in Aue, bei der Waldhof bis auf wenige Ausnahmen harmlos blieb und einen klaren Handelfmeter nicht bekam.

Am Ende stand im "Schacht" zu Aue eine 1:2-Niederlage für die Mannheimer zu Buche, nachdem sich der SV Waldhof einen regelrechten Fight mit den Erzgebirgern lieferte, im Endeffekt aber völlig verdient verlor. Der bittere Beigeschmack war allerdings, dass der SVW einen ganz klaren Elfmeter nicht zugesprochen bekam.

Neidhart wegen nicht gegebenem Handelfmeter sauer

Nach einer Ecke der Mannheimer kam Aues Linksaußen Marvin Stefaniak im eigenen Strafraum mit beiden Händen an die Kugel und beförderte die Kugel regelrecht im Stile eines Volleyballers vor seine Füße, bevor er die Situation entschärfte. Schiedsrichter Tobias Schultes übersah diese völlig unstrittige Situation vollends und ließ zum Ärgernis des SVW und vor allem von Mannheims Cheftrainer Christian Neidhart weiterlaufen: "Ich habe dem Schiri nur gesagt: Tobias, wenn du das nicht siehst, ganz ehrlich - wenn du das selber im Fernsehen siehst, dann wirst du dich dafür schämen", äußerte sich der gebürtige Braunschweiger nach dem Spiel bei "MagentaSport" deutlich und hängte an, dass er "gar nichts weiter dazu sagen" möchte, sagte dann aber doch noch etwas. "Noch ein klarerer Elfmeter wäre, wenn du das Ding fangen würdest im Sechzehner."

Neidhart wollte die Niederlage seiner Mannschaft allerdings keinesfalls an dieser Fehlentscheidung festmachen, sondern fand vielmehr überdeutliche Worte bezogen auf die Leistung seines Team: "Wenn du denkst, du musst ein bisschen weniger machen in der Liga. Vor dem Spiel über die Tabellenspitze reden und den ganzen Scheiß." Man müsse gucken, "dass du Woche für Woche deine Hausaufgabe machst".

"Mehr Galligkeit": Neidhart sieht sein Team in der Bringschuld

Nach dem nicht gegebenen Elfmeter wirkte es so, als ob jemand der Offensive des Waldhof den Stecker gezogen hätte. Einzig Laurent Jans sorgte in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch für etwas Torgefahr. Man könne sich es nicht leisten "ein bisschen weniger zu machen wie in der ersten Halbzeit", in der die Mannheimer noch für deutlich mehr Druck sorgten und einen viel größeren Offensivdrang entwickelten, als es in den zweiten 45 Minuten der Fall war. "Wir müssen mehr Galligkeit reinbringen, dann kannst du über andere Dinge sprechen. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann brauchen wir über gar nichts sprechen", mahnte der 54-Jährige.

Nach dem misslungenen Auftritt in Aue geht es für den SV Waldhof Mannheim am 18. Februar ab 14 Uhr mit dem SV Meppen gegen einen weiteren stark abstiegsgefährdeten Gegner, den man allerdings zuhause antrifft, wo der Waldhof bis dato 28 Punkte aus elf Partien sammelte und damit die Heimtabelle anführt.