"Du musst dich da rauskämpfen": Bierhoffs Ansage an Sané

Leroy Sané sucht aktuell seine Form und findet auch im Kreise der Nationalmannschaft nicht in die Spur. Eine kleine Ansage gab es nun von Oliver Bierhoff.

Nachdem die Saison für Leroy Sané mit Pfiffen in München angefangen hatte, fing sich der mit so hohem Potential versehene Flügelflitzer und spielte anschließend eine gute Hinrunde mit fünf Toren und fünf Assists in der Liga, dazu gesellten sich starke neun Scorerpunkte in der Champions League. Nach wenigen Wochen in der Rückrunde, zwei Assists in Köln und einem Treffer in Berlin, aber änderte sich so einiges. Der 26-Jährige fand anschließend nicht mehr zu seiner Form, weswegen man sich fragen musste: Was war und ist mit Sané los?

Diese Frage stellt man sich wohl auch beim DFB-Team, denn dort kann der 44-malige Nationalspieler aktuell nicht überzeugen. In Italien (1:1) stand der Offensivmann in der Startelf, machte allerdings ein schwaches Spiel (kicker-Note 5) und wurde nach 59 Minuten ausgewechselt. Gegen England (1:1) kam Sané nach 83 Minuten von der Bank und war ebenfalls nicht sonderlich gut in der Partie. Am Samstagabend in Ungarn (1:1) gab es schließlich gar keine Einsatzminuten.

"Es ist für ihn keine leichte Situation. Wir helfen ihm, aber er muss sich natürlich auch selber helfen. Am Ende musst du dich als Spieler da rauskämpfen", sagte Bierhoff über Sané und machte dem Bayern-Spieler eine kleine Ansage: "Man darf seine Körpersprache nicht überinterpretieren, das ist so seine Art und Weise. Aber wichtig ist, das weiß er, dass er trotz dieser Körpersprache Leistung bringen muss."

Bundestrainer Hansi Flick hat Geduld mit seinen Spielern, doch diese wird auch irgendwann aufgebraucht sein, wie Bierhoff erklärte: "Hansi ist sehr kommunikativ, ist sehr aufbauend, versucht immer wieder, die Spieler für sich zu gewinnen. Aber irgendwann muss man auch sagen, das ist es jetzt - und dann muss ein Spieler was draus machen."