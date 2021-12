"Du hast für alles einen Preis zu zahlen"

Am Mittwoch beging Christian Streich sein zehnten Jahrestag als Trainer des SC Freiburg. Im zweiten Teil des Jubiläums-Interviews spricht der 56-Jährige über das wichtigste Ziel, herbe Verluste und seine Zukunft auf der Bank der Breisgauer.

2012 haben Sie gesagt, dass es Ihnen besonders wichtig ist, dass Sie sich als Person nicht wesentlich verändern möchten. Ist Ihnen das bisher zu Ihrer Zufriedenheit gelungen?

Einigermaßen.

Einen großen Anteil an Ihrer erfolgreichen Bilanz hat Ihr Trainerteam. Die Co-Trainer Patrick Baier und Lars Voßler sowie Torwartcoach Andreas Kronenberg sind seit Beginn dabei, Florian Bruns kam 2017 dazu, 2018 gab es den einzigen Wechsel, Daniel Wolf ersetzte Simon Ickert als Athletiktrainer. Ihr Ex-Kapitän Julian Schuster ist seit drei Jahren als Verbindungstrainer zur Fußballschule immer wieder dabei. Warum funktioniert es, warum greifen die Abnutzungsprozesse hier nicht?

Jeder hat seine Bereiche, die sich aber mit denen der anderen überschneiden. Unsere Arbeit ist ganzheitlich, ich glaube, das macht den Jungs Spaß. Was ich dann zu entscheiden habe, bespreche ich fast ausnahmslos vorher mit ihnen, zum Beispiel die Aufstellung, auch kontrovers, da gibt jeder seine Einschätzung ab. Es überlappt, das ist fruchtbar und motiviert uns.

Sie nennen Ihre Kollegen Mit-Trainer und loben sie oft. In der 2. Pokalrunde in Osnabrück hat es verwundert, dass Sie als Teamplayer beim Elfmeterschießen nicht mit dem Rest der Bank Arm in Arm standen, sondern einige Meter weiter allein auf einem Stuhl saßen.

Das war einfach so, weil ich gedacht habe, das Beste ist jetzt, wenn ich sitze und das Elfmeterschießen anschaue - zur Beruhigung. Nach den aufreibenden 120 Minuten in der tollen, aufgeheizten Fußballstimmung dort und der Ansprache an die Mannschaft tut diese Ruhe mir und den Spielern gut, das war mein Gedanke. Ich und meine Mit-Trainer brauchen in so einem Moment kein Symbol des Zusammenhalts.

Wir sind und waren immer eine Gemeinschaft. Dieser Begriff ist leicht ausgesprochen, Gemeinschaft im positiven Sinne zu leben ist aber nicht so einfach. Christian Streich

Was ist die größte Errungenschaft Ihres Trainerteams in den zehn Jahren?

Dass wir neun Zehntel der Zeit in der Bundesliga gespielt haben und im Jahr nach dem Abstieg Meister geworden sind. Wir hatten Erfolg im Rahmen der Möglichkeiten des SC Freiburg und spielen so Fußball, dass die Menschen gern zu uns ins Stadion kommen. Und wir haben über die Jahre ein sehr gutes Verhältnis zu den Jungs. Da sind unzählige enge Verbindungen und Freundschaften entstanden, zwischen den Physios, Spielern, uns Trainern und weiteren engen Mitarbeitern. Wir sind und waren immer eine Gemeinschaft. Dieser Begriff ist leicht ausgesprochen, Gemeinschaft im positiven Sinne zu leben ist aber nicht so einfach.

Auch mit Sportdirektor Klemens Hartenbach und Sportvorstand Jochen Saier sind Sie seit über 20 Jahren vertraut. Sie sagten mal, Hartenbach sei nicht abzuwerben, da er in Freiburg verwurzelt sei. Und Saier?

Christian Streich und Andreas Kronenberg. imago images/Jan Huebner

Ich glaube, da gilt dasselbe. Jochen hat hier alles, ist daheim und kann super wirken. Wir haben bald 30.000 Mitglieder, er ist voll beschäftigt, das ist nicht einfach, weil wir wachsen. Er muss jeden Tag unzählige Gespräche führen, das ist meist schöne, aber auch knallharte Arbeit. Jochen ist ja auch schon ewig im Verein, und für uns alle gilt: Wir dürfen in einem super Verein mit guten Leuten arbeiten. Das haben nicht so viele.

Wie schwer wiegt der Abschied von Kronenberg im Sommer 2022, der viele starke Keeper formte und dann nur noch Bundestorwarttrainer sein wird?

Sehr schwer. Für mich ist er ein extrem wichtiger Mensch, der ein enormes Gespür hat für die Mannschaft, der mich und uns alle über die Jahre super unterstützt hat. Das ist ein herber Verlust für mich, menschlich und beruflich. Er weiß, was Gemeinschaft ist, kann sich zurücknehmen, und trotzdem ist er da. Das sind Qualitäten, die findest du nicht oft.

Mir geht 'Krones' Intuition verloren, ich habe grundsätzlich in meinem Leben lange Beziehungen, habe ihn über zehn Jahre lang fast jeden Tag mehrere Stunden gesehen. Das ist nicht einfach für mich. Christian Streich

Er ist der erste zentrale Baustein Ihrer Zeit, der geht. Bereitet das Sorge?

Wir halten nichts auf, es kommt, wie es kommt.

Können Sie ihn verstehen?

Ich kann alles verstehen, was der 'Krone' macht, aber ich bin trotzdem traurig. Mir geht 'Krones' Intuition verloren, ich habe grundsätzlich in meinem Leben lange Beziehungen, habe ihn über zehn Jahre lang fast jeden Tag mehrere Stunden gesehen. Das ist nicht einfach für mich.

Wer wird Nachfolger?

Es wird jemand kommen, der gut zu uns passt.

Der Verein ist längst nicht mehr klein und arm, er hat sich auch finanziell eine Substanz erarbeitet, die es erlaubt, um einen Platz in der ersten Tabellenhälfte konkurrieren zu können. Das neue Stadion erweitert die Möglichkeiten zusätzlich. Warum bleibt der Nicht-Abstieg das alljährliche Ziel?

Überm Strich bleiben, darum geht es erst mal für viele Vereine, auch immer wieder für einige, die gar nicht geglaubt haben, dass es darum geht. Dann haben sie es zu spät gemerkt und sind abgestiegen. Wenn wir die Bundesliga erhalten, ist es schon mal kein schlechtes Jahr, auch wenn wir dann vielleicht nicht mit allem zufrieden sind. Das gilt für etwa zehn Vereine, vielleicht sehen sie das anders. Wenn sie dann mal abgestiegen sind, sehen sie es aber genauso.

Welche Klubs meinen Sie?

Es gibt genug Beispiele: Wolfsburg war zweimal in der Relegation, Hamburg ist jetzt länger unten, Stuttgart war zuletzt zweimal abgestiegen. Also ist ein weiteres Jahr Bundesliga für uns erst mal gut.

Das gelang zuletzt auch wegen der großen Kontinuität im Kader. Zu Beginn mussten Sie immer wieder einige der Besten abgeben. Der SC lebt zwar weiterhin auch von Transfer- erlösen, kann aber nun auch mal Topspieler halten wie diesmal, als nur Baptiste Santamaria freigegeben wurde, weil mit Maximilian Eggestein adäquater Ersatz zu haben war. Freut Sie das am meisten?

Es hilft, wenn Jungs länger im Verein bleiben und man mit ihnen die Entwicklungsschritte gehen kann. Das stärkt die Mannschaft. Erst 2020 gingen Alexander Schwolow, Robin Koch und Luca Waldschmidt, aber wir müssen nicht mehr jeden Sommer die Besten verkaufen. Das haben wir uns erarbeitet.

Zuletzt formulierten Sie ein berechtigtes Eigenlob, dass sich fast jeder Spieler beim Sport-Club über die Jahre verbessere. Was reizt Sie am Spielerentwickeln?

Mit jungen Menschen arbeiten zu können, die talentiert sind in ihrem Bereich und ihnen zur Seite zu stehen, ist super, das ist der Prozess, das ist das Positive am Leben. Das können wir hier machen, man darf sich selbst dabei aber auch nicht zu wichtig nehmen. Das Individuelle, einen Spieler mitzuentwickeln, in eine Gemeinschaft einfügen zu dürfen, ist was Schönes. Weil am Wochenende kicken wir, und wenn du gewinnen willst, musst du gemeinsam verteidigen und gemeinsam angreifen.

Die Freiburger Spieler lassen ihren Trainer Christian Streich hochleben. imago/Eibner

Wie funktioniert eine Spielerentwicklung? Nehmen wir Lucas Höler. Der kam im Januar 2018 von Zweitligist Sandhausen als laufstarker Stürmer mit guter Einstellung, der technisch aber mit dem Bundesliga-Niveau fremdelte. Stand da auf dem Plan, mit dem müssen wir Passspiel, An- und Mitnahme, Ballbehauptung und -weiterleitung sowie Abschlüsse trainieren?

Lucas ist sehr offen und zugewandt, ich hatte schnell das Gefühl, das ist ein toller Typ, der alles einbringt, um sich zu verbessern und auf dem Platz zu sein. Das fand ich spannend, und dann haben wir trainiert. Im Training habe ich gesehen, dass er an den Dingen arbeitet, die wir besprochen haben, Dinge umsetzen kann, die wir in der Videoanalyse gezeigt haben, und nach Lösungen sucht, dass er zum Beispiel das Kopfballduell mit den Innenverteidigern nicht verliert.

Vielleicht gehe ich inzwischen nachsichtiger mit Spielern um, die enttäuscht sind, nicht spielen und es schwer haben. Christian Streich

Wie haben Sie gemeinsam seine Technik verbessert?

Es geht vor allem um Wiederholungen. Nach dem Training ist er zusätzlich für Passübungen an die Wand gegangen, hat sich einen Partner oder Trainer gesucht und Sachen geübt, die wir besprochen haben. 15, 20 Minuten, und wir waren immer im Austausch. Ich habe gesehen, dass er immer besser wurde, sogar dann, wenn er im Training mal nicht so gut war, weil er daraus gelernt hat. Die Spielzeit tat ihr Übriges. Am wichtigsten sind die Offenheit und das Verständnis des Spiels. Wie handeln Gegenspieler? Was für Möglichkeiten habe ich dagegen? Wo sind Räume? Darüber reden wir, zeigen das in Einzel- und Mannschaftsvideos. Dann werden die Jungs besser, manche viel verglichen mit dem Ausgangsniveau, andere nur ein bisschen.

Worin sind Sie besser geworden über die Jahre?

Puh, das müssen Sie andere fragen. Also man sammelt Erfahrungen, hat Tausende Spiele gesehen. Vielleicht gehe ich inzwischen nachsichtiger mit Spielern um, die enttäuscht sind, nicht spielen und es schwer haben. Da lege ich nicht mehr alles auf die Goldwaage. Ich versuche, nicht beleidigt zu sein, wenn ein Spieler mal emotional reagiert. Da probiere ich zu reflektieren, dass ich früher auch auf der Bank und der Tribüne saß und wie unglücklich und gekränkt ich war. Ich probiere ihnen zu vermitteln, dass es keine Kränkung sein soll, und mit ihnen darüber zu reden, im richtigen Moment. Manchmal ist es auch besser, nicht zu reden. Insgesamt geht es darum, den Spielern einigermaßen gerecht zu werden, weil man ihnen ja eh nicht gerecht wird. So kann man trotz schwieriger Situationen ein gutes Verhältnis haben, auch im Nachhinein.

Gab es da Rückmeldungen?

Ja, indirekt, wenn mal Journalisten oder andere Leute erzählen, dass sie mit Spielern gesprochen haben, die nicht so viel bei mir gespielt und trotzdem nichts Böses erzählt haben. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass es nicht hieß: dieser Vollidiot. Das ist schwierig, wenn es aber meistens gelingt, haben wir im Umgang nicht alles falsch gemacht.

Christian Streich am Anfang seiner Trainerkarriere bei den Freiburger Profis. AKE

Fußballprofis verzichten gerade in der für die Persönlichkeitsentwicklung wichtigen Phase zwischen etwa 12 und 35 oft auf viele prägende Erfahrungen wie Freiheiten im Jugendlichenalter, Ausbildung, Studium, Berufsalltag, Familienfeiern, Hochzeiten, Reisen, Hobbys. Ist das Ihrer Ansicht nach ab Mitte 30 überhaupt noch aufzuholen?

Wenn ich viele Spieler bei uns sehe, was die für Entwicklungen gemacht haben in der Persönlichkeit, was auch mit der Kontinuität, Ruhe und Verbundenheit zu diesem einen Ort bei uns zu tun hat, haben einige Spieler meiner Ansicht nach nichts verpasst. Manche haben sich nebenher weitergebildet, Studien absolviert. Wenn man hört, das Giorgio Chiellini jetzt noch einen Masterabschluss macht und Champions League spielt, sieht man, was es für Möglichkeiten gibt. Es ist sehr individuell, aber es besteht natürlich die Gefahr, dass man als Profi nebenher zu wenig macht.

Würden Sie Ihren Profis generell, also unabhängig von den aktuellen Pandemie-Einschränkungen, noch einen Backpacking-Urlaub empfehlen, wie Sie ihn während Ihrer Spielerzeit gemacht haben, um Land und Leute intensiv kennenzulernen? Oder ist es Ihnen als Trainer lieber, sie legen zur Erholung im All-Inclusive-Luxushotel am Persischen Golf die Beine hoch?

Man muss nicht in einen Luxustempel am Persischen Golf gehen, man kann auch irgendwo anders die Füße hochlegen. So, wie ich die Rucksackreise gemacht habe, war es nicht die optimale Erholungsphase, aber das wollte ich ja auch nicht. Es gab auch damals nicht so viele, die das so gemacht haben. Ich brauchte das aber, weil ich einen unglaublichen Hunger und eine Neugierde hatte, nach Indien oder woandershin reisen zu können. Die Zeit war ja eigentlich viel zu kurz, aber ich brauchte das.

Millionär? In meinem Kopf? Christian Streich

Sie kommen aus einer Metzger-Familie. War es mal in Ihrem Kopf, dass Sie irgendwann Millionär sein könnten?

Millionär? In meinem Kopf?

Ja.

Ich habe mir keine Gedanken gemacht über Geld. Ich habe einfach gelebt, hatte jahrelang kein Auto, dann irgendwann einen kleinen Peugeot, ich habe auf solche Sachen keinen Wert gelegt und hatte daher immer genug Geld, um mal essen zu gehen oder Reisen zu machen.

Den materiellen Reichtum haben Sie mit der Ausübung Ihrer großen Leidenschaft erlangt. Dafür sind Sie viel unterwegs, haben kaum freie Wochenenden, wenig Urlaub zum Abschalten. Wie hoch ist dieser Preis?

Ich liebe halt Fußball, und du hast für alles einen Preis zu zahlen. Jedes Metier hat einen Preis, und der ist oft nicht gering. Vielleicht muss es einfach so sein. Ich könnte ja auch drei verschiedene Sachen machen, die mich interessieren, dann hätte ich aber auch wieder nicht viel Zeit. Ich könnte weniger machen, dann hätte ich materiell weniger, aber mehr Freizeit. Ich wollte aber Fußball machen und dort total gerne auf hohem Niveau dabei sein. Jetzt habe ich das Glück, das seit 25 Jahren tun zu dürfen, daher ist es großartig, dass ich das bisher so erleben durfte.

Und Ihr Preis ist niedriger, weil Sie in Ihrer Heimat mit Familie und Freunden arbeiten und direkt nach Feierabend Zeit mit denen verbringen können?

Ja, er ist niedriger. Manche Trainerkollegen sagen allerdings, sie sind sehr froh, wenn niemand daheim wartet, wenn sie in einer anderen Stadt sind, weil dann können sie im Büro bleiben und haben keinen Druck. Meine Familie macht mir keinen Druck. Es gibt für alles ein Für und Wider. Ich habe eine Ausnahmesituation in der Bundesliga als Trainer, die würden sich, glaube ich, viele wünschen, das wäre aber unrealistisch. Es ist halt so passiert, wie es passiert ist. Es hat mit dem SC Freiburg und anderen Dingen zu tun, ich bin halt zufälligerweise hier sozialisiert worden.

Werden Sie in Freiburg von den Leuten weiterhin weitgehend in Ruhe gelassen? Können Sie noch ohne große Behinderung einen Großeinkauf erledigen oder macht das Ihre Partnerin?

Ich gehe noch einkaufen, aber nicht so viel wie meine Partnerin, und ich werde selbstverständlich in Ruhe gelassen. Die Leute nicken mir zu oder sagen Hallo oder ein paar Sätze, manchmal mache ich ein Foto. Mit den Einheimischen passiert das weniger, es ist mehr, wenn Touristen da sind und mich dann sehen.

Mussten Sie Gewohnheiten aufgeben? Kochen Sie noch häufig?

Ich koche nur noch wenig und vermisse das, aber meine Partnerin kocht so wahnsinnig gut, und wenn ich heimkomme, hat sie oft schon für uns alle gekocht. Dann bin ich froh, dass ich nicht mehr kochen muss. So wird das zur Gewohnheit, und ich komme meist nicht so früh heim. Aber in den Länderspielpausen koche ich gern oder wir gemeinsam.

Welchen Luxus gönnen Sie sich?

Essen gehen. Wir haben die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren, Bücher und Schallplatten zu kaufen. Keine Geldsorgen zu haben, ist auch Luxus. Und wir haben einen wahnsinnig schönen Garten, den wir durch Zufall und mit Glück in Freiburg bekommen haben. Wir wohnen in einer schönen Gegend, ich kann Fahrrad fahren.

16 Jahre auf der Freiburger Bank? "Nein"

Sie sagten mal, die 16 Jahre Amtszeit von Volker Finke seien für Sie nicht vorstellbar. An Ihrem Fünfjährigen konnten Sie sich auch keine weiteren fünf Jahre am Stück vorstellen. Sind die 16 Jahre jetzt doch vorstellbar?

Nein.

Was sagen Sie zu den zehn Jahren?

Brutal. Wahnsinn.

Sind sie schnell vorbeigegangen?

Im Rückblich schon, währenddessen nicht. Es sind so unzählige Sachen passiert. Ich habe so viele Dinge in meinem Kopf abgelegt, die nicht da sind, aber wenn einer auf den Kopf drücken würde oder ich sehe einen Ex-Spieler aus einer bestimmten Zeit, kommt alles wieder zum Vorschein. Man erlebt so viel, das muss man echt irgendwo hinpacken. Ich weiß gar nicht, wo das alles ist, ich habe zwar einen großen Kopf, so groß ist er aber auch wieder nicht.

Sie entschließen sich jedes Jahr aufs Neue mit den Verantwortlichen, Ihren Vertrag zu verlängern. Sie haben keinen Berater. Unterstützt Sie hier sonst jemand, etwa ein Jurist?

Früher ja, aber in den letzten drei Jahren war das kein Thema mehr.

Christian Streich und kicker-Reporter Carsten Schröter-Lorenz kurz vor dem Interview-Termin. AKE

Wenn Sie 60 werden: Ist das eine Marke, um aufzuhören?

Nein, das ist keine Marke.

Ihr Energielevel entscheidet?

Das, und die Gesundheit. Und natürlich geht es darum, was der Verein sagt. Es kann sein, die sagen nächstes Jahr: Vielleicht reicht's. Dann frage ich vielleicht warum und kann sie noch mal überzeugen oder andersrum. Wir reden miteinander, und ich hoffe, dass wir irgendwann auseinandergehen und sagen können, es war eine tolle Zeit, auch wenn es die eine Seite im ersten Moment mehr schmerzt. Das ist das Ziel.

Ihre Tochter ist erwachsen, Ihr Sohn kennt Sie fast nur als Bundesliga trainer. Haben Sie Sorge, was nach dem Tag X kommt, oder wissen Sie schon ungefähr, was Sie nach der Karriere machen wollen?

Ich weiß es nicht. Ich habe keine Sorgen, aber es beschäftigt mich manchmal. Dann denke ich, wie wird's, wie fühlt es sich an, was mache ich?

Können Sie sich eine Tätigkeit ohne Fußball vorstellen?

Ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß nicht, ob es umsetzbar ist.

Interview: Carsten Schröter-Lorenz