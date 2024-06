"Du gehst ihm auf die Nerven": Als Löw Khedira 2014 Büro-Verbot erteilte

In der dritten Folge des kicker-Podcasts "Der vierte Stern" spricht Sami Khedira über seine Beziehung zu Joachim Löw und wie dieser die deutsche Mannschaft nach dem WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien auf den Boden der Tatsachen holte.

In einem Testspiel gegen Italien verletzte sich Sami Khedira nur sieben Monate vor der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien schwer. Die Diagnose: Kreuzbandriss. Seine Teilnahme an der WM war lange unklar. Nach einer intensiven Reha schaffte es Khedira tatsächlich in den WM-Kader. Während der WM wollte er sich einbringen, das Beste aus der Mannschaft herausholen - und eckte damit bei seinem Trainer Joachim Löw an.

Podcast Jetzt die dritte Folge hören: 7:1 - Sete a um In der dritten Episode von "Der vierte Stern" dreht sich alles um Deutschlands 7:1 gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014. Wie erlebten die Reporter das 7:1 auf der Tribüne? Was sagte Joachim Löw den Spielern in der Halbzeit? Und was machte diese Niederlage mit der brasilianischen Seele? alle Folgen

"Während des Turniers kam Oliver Bierhoff auf mich zu und hat gesagt: 'Sami, du hast Büroverbot von Jogi Löw. Er will nicht mehr mit dir reden. Du gehst im auf die Nerven'", erzählt Khedira in der dritten Folge des kicker-Podcasts "Der vierte Stern". "Ich habe ihn immer angeschoben für die beste Aufstellung. Ich war nervig, definitiv! Aber nur mit Harmonie gewinnt man keine Titel, man muss auch eklig und nervig sein, immer nachbohren. Dann kann man das ganz Große erreichen."

Großes erreichte die deutsche Mannschaft im WM-Halbfinale gegen Brasilien. Zum vierten Mal in Folge stand die DFB-Elf vor dem Sprung ins Finale. ZDF-Reporter Béla Réthy kommentierte das Spiel, das in die Geschichtsbücher eingehen sollte, live im Fernsehen. Réthy sowie die kicker-Reporter Carlo Wild und Oliver Hartmann sprechen im Podcast über das denkwürdige 7:1. Naldo, bekannt aus seiner aktiven Zeit bei Schalke 04, Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg gibt emotionale Einblicke in die brasilianische Seele nach dem Halbfinal-Aus der Brasilianer.

Nach dem Portugal-Spiel hat der ein oder andere übertrieben und gedacht: Das Bier ist umsonst, da hau ich mir ein paar mehr Flaschen rein. Sami Khedira

"Eigentlich kann man denken, dass danach die größte Party überhaupt stattgefunden hat", sagt Khedira im Podcast und plaudert aus dem Nähkästchen. "Jogi hat es uns verboten, obwohl er uns sehr viel freie Hand gelassen hat. Er hat gesagt: 'Kein Alkohol, keine Party, Musik ausmachen, ab ins Bett.' Nach dem Portugal-Spiel (4:0-Auftaktsieg, Anm. d. Red.) hat der ein oder andere übertrieben und gedacht: Das Bier ist umsonst, da hau ich mir ein paar mehr Flaschen rein."

Die WM 2014 brachte eine selten dagewesene Fußball-Euphorie nach Deutschland. Der neue kicker-Podcast "Der vierte Stern" geht auf eine Zeitreise und lässt ein Turnier Revue passieren, bei dem für die deutsche Mannschaft nicht von Anfang an die Zeichen auf Sieg standen. Isabella Fischer (Audio-Redakteurin) und Matthias Dersch (DFB-Reporter) nehmen die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise durch ein Land, das fußballverrückt ist. Spieler wie Sami Khedira und Reporter wie TV-Kommentator Béla Réthy sprechen emotional und unterhaltsam über ihre Erinnerungen an die Weltmeisterschaft in Brasilien.

Was Löw der Mannschaft in seiner Halbzeit-Ansprache mit auf dem Weg gegeben hat und wie Réthy das Spiel als TV-Kommentator erlebt hat - das und noch mehr gibt es in der zweiten Folge von "Der vierte Stern" zu hören.

