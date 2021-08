"Du erhältst keine zweite Chance": Mainz mit Respekt vor Elversberg

Als Fußballprofi hat Bo Svensson im DFB-Pokal "schon alles erlebt, außer das Finale". Als Trainer betritt der 42-Jährige am Sonntag mit Mainz 05 bei der SV Elversberg Neuland.

Zwölfmal war der Innenverteidiger zwischen 2006 und 2013 im DFB-Pokal am Ball. Einmal mit Borussia Mönchengladbach, elfmal mit Mainz 05. "Ich habe gemischte Erfahrungen gemacht. Ich war einmal im Halbfinale und einmal haben wir im Viertelfinale gegen Freiburg schon 2:0 geführt und es doch nicht geschafft. Und ich bin auch schon in der ersten Runde gescheitert. Ich habe alles erlebt, außer ins Finale zu kommen", erzählt Bo Svensson schmunzelnd.

"Du kannst es mit ein paar Siegen sehr weit schaffen"

2008/2009 schaffte es Mainz über Babelsberg 03, 1. FC Köln, SC Freiburg und Schalke 04 bis ins Halbfinale. Bei Bayer Leverkusen schieden die Rheinhessen 1:4 nach Verlängerung aus. In der darauffolgenden Saison war beim VfB Lübeck in der ersten Runde nach einem 1:2 n.V. Endstation, was Svensson von der Auswechselbank aus erlebte. 2012/13 führte Mainz im Viertelfinale gegen den SC Freiburg bereits 2:0, bevor die Badener die Verlängerung erzwangen und ihnen dort das 3:2 gelang.

"Es ist ein besonderes Turnier, weil du keine zweite Chance erhältst. Entweder kommst du weiter oder du bist raus. Die Außenseiter- und Favoritenrolle ist noch mehr verteilt als in der Bundesliga. Es ist ein attraktiver Wettbewerb, indem du es mit ein paar Siegen sehr weit schaffen kannst", beschreibt Svensson das besondere Flair des DFB-Pokals.

Bereiten uns vor wie auf einen Gegner aus der Bundesliga

Von Überraschungen hofft Svensson diesmal verschont zu bleiben, weshalb sich Mainz akribisch auf die SV Elversberg vorbereitet. Bei U-23-Trainer Bartosch Gaul, dessen Team wie der Pokalgegner in der Regionalliga Südwest spielt, wurden Informationen eingeholt sowie Datenbanken abgefragt. "Wir bereiten uns vor wie auf einen Gegner aus der Bundesliga", so Svensson. Elversberg ist für ihn "eigentlich keine Regionalligamannschaft, sondern ein Drittligist".

Die Sportvereinigung war 2020/21 als Tabellenzweiter nur knapp am Wiederaufstieg gescheitert. "Sie haben viel Qualität, wollen Fußball spielen und nicht nur passiv agieren", warnt der 05-Trainer vor dem Gegner, der im Vorjahr in der 1. Runde den FC St. Pauli mit 4:2 ausschaltete.