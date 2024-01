Xaver Schlager stellt sich auch in unruhigen Zeiten, wie sie bei RB Leipzig spätestens nach der dritten Niederlage in Folge angebrochen sind. Im Gespräch mit dem kicker äußert der Mittelfeldspieler klare Vorstellungen, wie RB aus der Krise finden kann.

"Wir haben sehr viel Aufwand betrieben und null Ertrag bekommen. Im Leben gibt es eben auch diese Phasen, in denen man einfach nicht das bekommt, was man sich eigentlich erarbeitet. Durch solche Phasen muss man durchgehen, und wenn man sich dann rausgekämpft hat, wird man später darüber sagen: Damals habe ich viel gelernt", sagt Schlager über den Leipziger Fehlstart ins neue Jahr. Den unglücklichen Heimniederlagen gegen Frankfurt (0:1) und Leverkusen (2:3) folgte am Samstag beim 2:5 in Stuttgart ein Kollektivversagen.

"Wichtig ist, dass wir jetzt dranbleiben und nicht die Nerven verlieren. Wir dürfen uns nicht kleinmachen und auch nicht an uns selbst zweifeln", betont der 26-Jährige, von Aktionismus halte er gar nichts. "Alles zu hinterfragen und auf die Goldwaage zu legen, ist nicht der richtige Weg für uns. Im Moment haben wir nicht das Vertrauen wie nach drei Siegen, aber du darfst nicht in Selbstzweifeln ersticken. Vertrauen kommt auch wieder schnell zurück, darauf müssen wir jetzt einfach hinarbeiten", lautet seine Empfehlung.

Gegen Union Berlin ist am Sonntag ein Sieg Pflicht, sonst gerät die von der Klubführung als Pflichtziel ausgerufene Qualifikation für die Champions League in Gefahr. Vor allem gehe es aktuell darum, Eckbälle und Freistöße des Gegners besser zu verteidigen, fordert Schlager: "Wir haben gegen Leverkusen und Stuttgart auch wegen der Standard-Gegentore verloren." Gegen Leverkusen fielen zwei Gegentore nach Eckbällen, Stuttgart kam nach drei Standards zu Toren.

Die Hälfte der 26 Gegentore in der Liga kassierte Leipzig nach Standards, bei keinem anderen Klub ist die Quote so hoch. "Wir reden sehr viel darüber, wir schauen uns die Szenen an, wir probieren viel", sagt Schlager, gibt jedoch zu bedenken: "Fakt ist auch, dass wir von den Körpermaßen nicht die allergrößte Mannschaft sind." Dazu trägt auch Schlager selbst bei, der nur 1,74 Meter misst.