"Du darfst hier nicht zwei Gegentore fangen": Der BVB ärgert sich über sich selbst

Borussia Dortmund war im 100. Bundesliga-Revierderby die bessere Mannschaft, das erkannte auch Schalke-Trainer Thomas Reis an. Und doch verpasste der BVB den neunten Erstliga-Dreier in Serie. Warum?

Edin Terzic redete kurz nach dem Schlusspfiff im Interview mit "Sky" gar nicht erst um den heißen Brei herum. Vielmehr ging der Dortmunder Trainer nach dem 2:2 auf Schalke, wo seine Schützlinge gleich zwei Führungen hergeschenkt und zugleich zwischendurch weitere Tore verpasst hatten, direkt in die Analyse.

Klare Worte fand Terzic dabei und sagte etwa: "Wir haben es vor dem Spiel schon erwähnt, dass es zwei Möglichkeiten gibt für dieses Spiel: Entweder wir lassen uns auf das emotionale und leidenschaftliche Spiel der Schalker ein, dann wird es eng. Oder wir bleiben klar und versuchen fußballerisch dieses Spiel zu gewinnen. Das haben wir in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht."

Allerdings nur in der ersten aus seiner Sicht. Sein Team habe hier mit Nachdruck agiert, Chancen erarbeitet, verdient geführt - und es nur verpasst, das 2:0 nachzulegen. Die erste Folge: Die Königsblauen blieben mit nur einem Treffer Rückstand im Spiel. Und die zweite? In der zweiten Halbzeit habe das Dortmunder Team schlicht die Gangart der ersten 45 Minuten vergessen und sich auf das Spiel der Hausherren eingelassen. "Dann wurde es wild und genauso, wie es Schalke haben wollte. Am Ende haben wir dann den Sieg aus der Hand gegeben."

"Wir müssen es früher zumachen"

Nach acht Bundesliga-Dreiern in Serie und wenige Tage nach dem Aus im Champions-League-Achtelfinale beim FC Chelsea (0:2 im Rückspiel) ließen die Schwarz-Gelben somit zwei Zähler liegen - was direkt eine kleine Lücke mit dem zuletzt stets punktgleichen Meister Bayern München (5:3 gegen Augsburg) reißen und deswegen Frust entstehen ließ.

"Nach dem Spielverlauf muss man es akzeptieren, dass sie das Ergebnis jetzt feiern", sagte etwa ein niedergeschlagener Nico Schlotterbeck, der sehenswert das anfängliche 1:0 beigesteuert hatte. "Wir hatten in der ersten Halbzeit Durchbrüche, suchen da aber nicht entscheidend das Tor." Die verpassten Möglichkeiten zum 2:0 taten den Beteiligten weh: "Wir müssen es früher zumachen." Schlotterbeck stellte allerdings zusätzlich klar: "Trotzdem darfst du dir hier nicht zwei Gegentore fangen."

"Das haben wir uns selbst eingebrockt"

Sportdirektor Sebastian Kehl, der ein längeres Interview gab, war dementsprechend ebenfalls ernüchtert: "Es sind zwei Punkte, die uns heute verlorengegangen sind. Nicht, weil die Schalker so gut waren, sondern wir die Chancen nicht genutzt haben. Von dem her ist das schon bitter. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit nicht mehr so dominant aufgetreten sind."

Und eben den Anschluss nach ganz oben ein klein wenig einreißen ließen: "Das haben wir uns selbst eingebrockt. Wir sind heute sehr enttäuscht, gerade weil wir die beiden verlorenen Punkte gebraucht hätten - einerseits um am FC Bayern dranzubleiben, andererseits um den Abstand nach unten nicht kleiner werden zu lassen."

Wir bleiben demütig, arbeiten an unseren Themen, den Rest werden wir im Mai sehen. Edin Terzic zum Thema Meisterschaft

Am kommenden Samstag gegen den 1. FC Köln, ebenfalls ausgetragen am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), soll es deshalb dringend wieder einen Sieg geben. Bis dahin müsse aufgearbeitet werden. Das stellte Coach Terzic heraus: "Das werden wir mit der Mannschaft besprechen. Das ist auch der Grund, warum wir in den letzten Wochen so zurückhaltend waren. Denn wir wissen, dass wir Themen haben. Wir wissen, dass wir guten Fußball spielen können. Das haben wir heute auch gezeigt in der ersten Halbzeit. Wir wissen aber auch, dass wir es nicht durchziehen bis jetzt." Daran gelte es anzusetzen und stets zu arbeiten.

Oder mit Terzics Schlussworten in Verbindung mit der Chance auf die Meisterschft formuliert: "Wir bleiben demütig, arbeiten an unseren Themen, den Rest werden wir im Mai sehen. Wir hatten eine Phase, in der wir noch weiter hinter unser Zielen hingen. Wir sind nun seit neun Spielen in der Bundesliga ungeschlagen. Wir haben nächste Woche gegen Köln ein Heimspiel - und da brauchen wir drei Punkte."