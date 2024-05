"Du bist Fortuna Düsseldorf": Der emotionale Abschied von Vereinslegende Bodzek

Ein Großer dankt ab. Im Rahmen des Spiels ihrer U 23 hat Fortuna Düsseldorf vergangenen Sonntag Vereinslegende Adam Bodzek verabschiedet. Der 38-Jährige war die letzten zwei Jahre Führungsspieler bei der Düsseldorfer Zweitvertretung gewesen und wird den Verein im Sommer in neuer Funktion unterstützen.

Mehr zur Regionalliga West Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Ob es im Fußball jemals eine Rote Karte gab, die so gefeiert wurde, wie die von Adam Bodzek in seinem eigenen Abschiedsspiel bei Fortuna Düsseldorf? Beim Stand von 0:3 im Duell der Zweitvertretungen zwischen Düsseldorfer und Borussia Mönchengladbach sah sich der 38-Jährige an seinem besonderen Tag dazu gezwungen, den frei aufs Tor zulaufenden Gladbacher Ryan Naderi zu Fall zu bringen und folgerichtig von Dominic Schiedsrichter Stock vom Platz geschickt zu werden.

Sich verbeugend und beschallt von Gesängen seines eigenen Namens verließ er den Platz und trat die Ehrenrunde durch das Stadion an, während die 21 übrig gebliebenen Spieler und Schiedsrichter Stock geduldig warteten.

Danke, Adam, sei stolz auf dich, wir, die Fortuna, sind stolz auf dich. Du bist Fortuna Düsseldorf und du bleibst es und das finden wir alle miteinander unglaublich toll. Die Fans mit emotionalen Worten an Vereinslegende Adam Bodzek (38)

Üblicherweise bedeutet ein Platzverweis eine Verbannung aus dem Innenraum des Stadions. Doch dieses Spiel war kein normales Spiel, und so durfte Bodzek Richtung Nordkurve samt aktiver Fanszene ziehen, die ihren Superstar, wie er an diesem Tag besungen wurde, schon erwartete. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Düsseldorfer Vorsänger kletterte Bodzek rauf zu seinen treuen Begleitern und feierte in der Rot-Weißen Menschenmenge seinen Abschied.

Eine Szene, sinnbildlich für Bodzeks Zeit bei der Fortuna, die dann nach dem Spiel von Fortuna-Sportvorstand Alexander Jobst noch einmal in emotionale Worte gegossen wurde: "Danke, Adam, sei stolz auf dich, wir, die Fortuna, sind stolz auf dich. Du bist Fortuna Düsseldorf und du bleibst es und das finden wir alle miteinander unglaublich toll."

Emotionale Worte

Danach sprach der Mann mit über 300 Einsätzen für die Fortuna selbst und richtete berührende Worte an die Fans und besonders die aktive Fanszene, die extra für ihre Vereinslegende gekommen waren: "Ich wollte mich einfach verabschieden, ich habe es vorhin schon in der Kurve gesagt, vielen vielen Dank. Mit sehr viel Demut und sehr viel Respekt vor euch sag ich einfach Danke für die 13 Jahre, die wir zusammen hatten. Wir hatten schwierige Zeiten, wir hatten echt coole Zeiten. Es hat Spaß gemacht jedes einzelne Spiel und bin sehr happy, dass ich ein Teil davon war."

"Und natürlich macht es mich auch unfassbar Stolz, dass heute so viele zum Abschiedsspiel gekommen sind. Dass ihr irgendwo wegen mir hier seid, ist für mich speziell und ist mir eine ganz große Ehre. Vielen Dank für die Bühne, vielen Dank an meine Ex-Mitspieler, vielen Dank an meine Mannschaft, meine Jungs und an alle anderen, wir sehen uns. Danke und Tschüss."

Große Fußstampfen

Die Lücke, die der Sechser hinterlässt, ist gewaltig. Zwei Jahre lang war er der unumstrittene Führungsspieler der "Zwoten". Für Cheftrainer Jens Langeneke, der den Bodzek wie einen "verlängerten Arm" auf dem Platz sieht, ist klar: "Natürlich wird es kein Spieler mit der Erfahrung und der Karriere von Adam sein, der diese entstehende Lücke füllen wird. Aber es muss auch nicht eine Person sein, die diese Rolle übernimmt. „Das, was uns mit Adam wegbricht, können auch zwei oder drei Spieler ausfüllen."

In "Bodzes" Abschied, der mit den Landeshauptstädtern zweimal in die Bundesliga aufgestiegen war, steckt somit auch ein großes Potential: "Es ist natürlich eine Chance für die Spieler, die nächstes Jahr da sind, Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine andere Baustelle und Aufgabe als einfach „nur" Fußball zu spielen“, erklärt Langeneke.

Sich mit Bodzek über die Geschehnisse der "Zwoten" auszutauschen, bleibt Langeneke aber wohl auch in der nächsten Saison nicht verwehrt. Denn die Reise von Bodzek bei den Rheinländern ist noch nicht vorbei. Ab dem 1. Juli soll Bodzek eine neue Rolle im Trainerbereich des Nachwuchsleistungszentrums übernehmen. Welche das ist, steht noch aus.