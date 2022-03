"Du bist eine Inspiration": Paul Zipser ist zurück!

Paul Zipser ist wieder zurück - eine viel bessere Nachricht kann es aktuell in der BBL kaum geben. Der Nationalspieler des FC Bayern erzielte nach langer Pause wieder seine ersten Punkte.

Es ist eine Geschichte, die wohl allen Basketball-Fans Gänsehaut bereiten dürfte. Paul Zipser vom FC Bayern steht wieder auf dem Parkett. Nach wenigen Sekunden gegen Hamburg spielte der deutsche Nationalspieler jüngst beim Sieg gegen Bamberg (83:62) 13:35 Minuten und machte sieben Punkte. "Ein bisschen Aufregung war schon da, die ganze Teamvorstellung und alles drumherum war ein besonderer Moment", sagte Zipser bei Magenta Sport über sein erstes Spiel.

Der 28-Jährige hat sich zurückgekämpft! Im vergangenen Sommer war nicht klar, ob er wieder Profibasketball spielen kann, denn der Bayern-Spieler musste Mitte Juni nach einer Gehirnblutung notoperiert werden. Nach langer Reha, viel Arbeit mit teilweise nur ganz kleinen Fortschritten, hat Zipser nie den Mut und die Kraft verloren - und wurde nun mit seinem Comeback in der BBL belohnt.

"Für mich ist es einfach der nächste Schritt. In den ersten drei, vier normalen Trainingseinheiten war immer ein bisschen Aufregung dabei, langsam kommt die Routine wieder", so Zipser.

Günther: "Du hast in vielerlei Hinsicht gefehlt"

Dass der 28-Jährige zurück ist, freut natürlich die ganze BBL. "Ich gratuliere dir zu diesem Comeback, das ist der Wahnsinn, du hast den Kampf gewonnen, du bist eine Inspiration. Ich freue mich schon wieder, bald gegen dich auf dem Parkett zu stehen", sagte zum Beispiel Bastian Doreth, Bayreuths Kapitän und Nationalmannschafts-Kollege von Zipser. Und Ulms Per Günther fügte mit seiner humorvollen Art an: "Einer der besten und gleichzeitig schönsten Spieler, die wir in Deutschland haben, ist zurück. Du hast in vielerlei Hinsicht gefehlt. Schön, dass du wieder dabei bist."

Besondere Momente auch für Zipser, solche warmen Worte der Kollegen zu hören. Für den 28-Jährigen geht es jetzt Schritt für Schritt weiter, ohne etwas zu überstürzen. "Ich werde jetzt nicht gleich 30 Minuten gehen können, aber es ist auch keine körperliche Verletzung gewesen, wo sich ein Muskel oder Band wieder an die Belastung gewöhnen muss. Mein Körper ist ready, wir schauen nun von Tag zu Tag und von Spiel zu Spiel, wie es sich anfühlt", so der deutsche Nationalspieler.