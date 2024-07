DTM: Rast und Thiim dominieren auf dem Norisring

Ein geglückter Reifenpoker am Samstag, und am Sonntag der erste Sieg für den Spross einer dänischen Rennfahrerdynastie - die DTM bot bei ihrem 40. Jubiläum auf dem Norisring zwei turbulente Rennen mit René Rast und Nicki Thiim in den Hauptrollen.

Beim ersten DTM-Rennen des Wochenendes am Samstag hatte in der zweiten Hälfte Regen eingesetzt. Fast alle Fahrer kamen an die Box zum Reifenwechsel, doch BMW-Pilot Rast widersetzte sich seinem Renningenieuren des Teams Schubert. "Am Funk ist es ein bisschen lauter geworden, weil ich trotz des Regens unbedingt mit Slicks weiterfahren wollte", erzählte der dreimalige DTM-Champion. "Das war eine mutige Entscheidung, aber sie hat sich ausgezahlt", freute sich Rast umso mehr über den Sieg, "der sich gigantisch anfühlt".

Rast vergreift sich bei der Reifenwahl - Erster DTM-Sieg für thiim

Am Sonntag blieb die Strecke ungewohnt kühl, aber trocken. Nicki Thiim startete von der Pole Position vor seinem Lamborghini-Kollegen Mirko Bortolotti. Vortagessieger Rast hatte sich hingegen diesmal bei den Reifen im Qualifying total vergriffen, war nur von Platz 19 gestartet, kämpfte sich dann aber im Rennen vor auf den exzellenten 5. Rang. Vorne gab es indes einen fehlerfreien Startziel-Sieg für den Sohn von Kurt Thiim, den DTM-Champion im Rover des Jahres 1986. Für Thiim Junior ist es der erste DTM-Sieg, und das im Alter von 35 Jahren. "Ich fasse es nicht. Ich habe fast 20 Jahre versucht, hier hinzukommen, jetzt ist es endlich soweit", sagte Thiim und rang mit den Tränen.

Der bis dahin in der Meisterschaft führende Kelvin van der Linde (Abt-Audi) war im Schöller-S von Jack Aitken (Ferrari) gedreht worden und verlor letztlich Platz 1 im Gesamtklassement an Bortolotti. Nach der Halbzeitpause von sechs Wochen kehrt die DTM Mitte August auf dem Nürburgring wieder zurück.

Über 100.000 Fans am Norisring

Über 100.000 Fans waren an die Strecke rund um die berühmte Steintribüne gekommen, ohnehin sind die Besucherzahlen der gesamtem Rennserie in den vergangenen beiden Jahren um rund ein Drittel gestiegen. Beim DTM-Veranstalter ADAC ist man zudem bemüht, auch das Thema Klimaschutz verstärkt anzugehen. In diesem Jahr startete mit dem NXT Gen Cup erstmals eine reine Elektro-Serie im Begleitprogramm auf dem Norisring, was auch die Anwohner freuen dürfte, die sich alljährlich über den Lärm auf dem Nürnberger Stadtkurs beschweren.

Norisring - 1. Rennen

(69 Runden à 2,200 km/151,800 km), 6.7.2024:

1. René Rast (Minden) - BMW M4 GT3 1:01:35,627 Std.; 2. Franck Perera (Frankreich) - Lamborghini +2,272 Sek.; 3. Luca Engstler (Kempten) - Lamborghini Huracan GT3 +37,075; 4. Nicki Thiim (Dänemark) - Lamborghini Huracan GT3 +44,111; 5. Mirko Bortolotti (Italien) - Lamborghini Huracan GT3 +44,479; 6. Kelvin van der Linde (Südafrika) - Audi R8 LMS GT3 +44,956; 7. Sheldon van der Linde (Südafrika) - BMW M4 GT3 +47,506; 8. Maro Engel (München) - Mercedes-AMG GT3 +50,850; 9. Jack Aitken (Großbritannien) - Ferrari 296 GT3 +53,488; 10. Maximilian Paul (Dresden) - Lamborghini Huracan GT3 +53,749; 11. Luca Stolz (Brachbach) - Mercedes-AMG GT3 + 1 Rd.; 12. Marco Wittmann (Fürth) - BMW M4 GT3 + 1 Rd.

Ausfälle: Ben Dörr (Butzbach) - McLaren 720S GT3 (5. Rd.)

Norisring - 2. Rennen

(69 Runden à 2,200 km/151,800 km), 7.7.2024:

1. Nicki Thiim (Dänemark) - Lamborghini Huracan GT3 1:01:07,550 Std.; 2. Maro Engel (München) - Mercedes-AMG GT3 +0,777 Sek.; 3. Mirko Bortolotti (Italien) - Lamborghini Huracan GT3 +1,880; 4. Arjun Maini (Indien) - Mercedes-AMG GT3 +3,098; 5. René Rast (Minden) - BMW M4 GT3 +4,023; 6. Thomas Preining (Österreich) - Porsche 911 GT3 R +5,211; 7. Luca Stolz (Brachbach) - Mercedes-AMG GT3 +5,661; 8. Sheldon van der Linde (Südafrika) - BMW M4 GT3 +6,665; 9. Ayhancan Güven (Türkei) - Porsche 911 GT3 R +8,157; 10. Kelvin van der Linde (Südafrika) - Audi R8 LMS GT3 +8,489; ... 13. Marco Wittmann (Fürth) - BMW M4 GT3 +10,598; 17. Ben Dörr (Butzbach) - McLaren 720S GT3 +15,289

Ausfälle: Maximilian Paul (Dresden) - Lamborghini Huracan GT3 (15. Rd.); Luca Engstler (Kempten) - Lamborghini Huracan GT3 (65. Rd.)

Fahrer-Wertung, Stand nach 8 von 16 Wettbewerben:

1. Mirko Bortolotti (Italien) - Lamborghini 104 Pkt.; 2. Kelvin van der Linde (Südafrika) - Audi 98; 3. René Rast (Minden) - BMW 93; 4. Maro Engel (München) - Mercedes 89; 5. Sheldon van der Linde (Südafrika) - BMW 78; 6. Arjun Maini (Indien) - Mercedes 76; 7. Thomas Preining (Österreich) - Porsche 75; 8. Jack Aitken (Großbritannien) - Ferrari 74; 9. Ricardo Feller (Schweiz) - Audi 71; 10. Luca Stolz (Brachbach) - Mercedes 66; 11. Luca Engstler (Kempten) - Lamborghini 63; 12. Marco Wittmann (Fürth) - BMW 57; ... 18. Maximilian Paul (Dresden) - Lamborghini 20; 20. Christian Engelhart (Starnberg) - Lamborghini 15; 21. Ben Dörr (Butzbach) - McLaren 2

Hersteller-Wertung, Stand nach 8 von 16 Wettbewerben:

1. Lamborghini 221 Pkt.; 2. Mercedes 205; 3. BMW 198; 4. Audi 183; 5. Ferrari 120; 6. Porsche 118; 7. McLaren 51